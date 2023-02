Auftakt zur Berlinale: Stars wie Anne Hathaway, Kristen Stewart und Iris Berben liefen zur Eröffnung des Festivals über den roten Teppich.

Die 73. Berlinale hat offiziell begonnen. Zur Eröffnung am Donnerstagabend gaben sich Hollywood-Stars wie Anne Hathaway (40), Peter Dinklage (53), Marisa Tomei (58) und die diesjährige Jurypräsidentin Kristen Stewart (32) auf dem roten Teppich vor dem Berlinale Palast die Ehre. Auch deutsche Schauspiel- und Politprominenz war zahlreich vertreten. Eröffnet hat das Festival die melancholische Liebeskomödie "She Came to Me" der US-Regisseurin Rebecca Miller (60). Dinklage, Tomei und Hathaway spielen in dem außer Konkurrenz laufenden Film die Hauptrollen.

Diese Stars liefen über den roten Teppich

Neben den US-Stars fand sich viel deutsche Schauspielprominenz auf dem roten Teppich des Festivals ein. Jungdarstellerin Emilia Schüle (30) war ebenso zu sehen wie Emmy-Preisträgerin Maria Schrader (57), "Game of Thrones"-Star Tom Wlaschiha (49), Matthias Schweighöfer (41) samt Freundin Ruby O. Fee (27), Elyas M'Barek (40) und Iris Berben (72).

Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (53), Innenministerin Nancy Faeser (52) und Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (44) liefen über den roten Teppich. Im Inneren des Berlinale Palasts begrüßte Sean Penn (62) den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (45) per Video-Schalte.

Die Berlinale findet in diesem Jahr vom 16. bis zum 26. Februar statt. Im Haupt-Wettbewerb des Festivals konkurrieren 19 Filme um den Goldenen sowie die Silbernen Bären.