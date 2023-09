Bei den Konzerten rund um Beyoncés 42. Geburtstag geben sich die Mega-Stars die Klinke in die Hand. Das waren die bisherigen Highlights.

Die Shows von Beyoncé (42) sind und bleiben ein Riesenspektakel. Doch bei den aktuellen Konzerten ihrer "Renaissance"-Tour lässt sie es noch einmal ganz besonders glamourös krachen. Bereits im Vorfeld hatte die Sängerin in einer Instagram-Story einen sehr speziellen Wunsch an ihre Fans geäußert: Zu den Shows rund um ihren 42. Geburtstag vom 23. August bis zum 22. September sollten möglichst viele Gäste ganz in Silber gekleidet erscheinen - passend zu ihren geliebten Bühnen-Outfits im Glitter-Stil. Tausende Fans folgten ihrem Aufruf und verwandelten das Publikum in eine riesige menschliche Disco-Kugel.

Diana Ross singt "Happy Birthday" - mit 70.000 Fans

So auch bei ihrem Geburtstagskonzert im SoFi Stadium in Inglewood bei Los Angeles am vergangenen Montag (4. September). Unter den 70.000 Gästen, die ein Ticket für dieses Show-Highlight ergattern konnten, fanden sich auch zahlreiche Superstars. Ganz vorne mit dabei: Soul-Legende Diana Ross (79), die während des Konzerts die Bühne erklomm, um ihrer jungen Kollegin zusammen mit dem Publikum ein Ständchen zu singen - ein Gänsehautmoment.

Dass diese sich bei dem Geburtstagskonzert einfand, war kein Zufall. Schließlich hatte Beyoncé die Soul-Legende 2006 in dem Film "Dream Girls", der die Geschichte von Ross' einstiger Soul-Pop-Girlgroup The Supremes erzählte, höchstpersönlich verkörpert.

Zu den weiteren Stars, die an ihrem Ehrentag vorbeischauten, zählten dem "Hollywood Reporter" zufolge die Musik-Kolleginnen Adele (35), Lizzo (35) und Katy Perry (38), auch Justin Bieber (29) wurde mit Ehefrau Hailey (26) auf den Rängen gesichtet. Zudem ließen sich einige Mitglieder des Kardashian-Clans dort blicken: Neben Kim (42) und Khloé Kardashian (39) war auch Kylie Jenner (26) vor Ort - zusammen mit dem Schauspieler Timothée Chalamet (27). Ihr gemeinsames Erscheinen scheint die seit einigen Monaten grassierenden Gerüchte über eine Romanze der beiden zu bestätigen.

Außerdem gesichtet: Comedian Chris Rock (58), dem es erst vor zwei Tagen auf abenteuerliche Weise gelungen war, der Schlammwüste des Burning-Man-Festivals zu entkommen, das Spiderman-Pärchen Tom Holland (27) und Zendaya (27) sowie Topmodel Heidi Klum (50) mit ihren Kids.

Bereits am 1. September konnte sich "Queen B" über den Besuch echter Royals freuen. Prinz Harry (38) kam mit Herzogin Meghan (42) vorbei, interessierte sich jedoch während der Show vor allem für sein Handy, während seine Gattin ausgelassen zu der Musik tanzte.