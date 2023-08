Während der Jungfrauen-Saison - ihrem Sternzeichen - wünscht sich Beyoncé, dass ihre Fans ganz in Silber zu ihren Shows erscheinen.

Beyoncé (41) hat einen sehr speziellen Wunsch für ihre kommenden Konzerte geäußert: Der Popstar möchte, dass zu den Shows vom 23. August bis zum 22. September so viele Fans wie möglich in Silber gekleidet erscheinen.

In ihrer Instagram-Story vom 23. August schreibt Beyoncé zu einem Foto eines glitzernden, silbernen Cowboyhuts: "Die Jungfrauen-Saison steht vor der Tür", womit sie Bezug auf ihr Sternzeichen nimmt. "Diese Tour hat so viel Spaß gemacht und da wir uns dem letzten Monat nähern, ist es mein Geburtstagswunsch, mit euch zu feiern, während ihr eure fabelhafteste silberne Mode zu den Shows vom 23.8. bis 22.9. tragt!"

Beyoncé selbst hat am 4. September Geburtstag und soll an dem Abend im SoFi Stadium nahe Los Angeles auftreten. Offenbar will Queen B aber den ganzen Sternzeichen-Monat mit ihren Fans feiern. Bei den genannten Terminen geht es unter anderem um Konzerte in Phoenix, Las Vegas, San Francisco, Inglewood, Vancouver, Seattle und Dallas.

"Eine schimmernde menschliche Discokugel"

Weiter teilt Beyoncé ihre Vision von dem besonderen Dresscode: "Wir werden uns jede Nacht mit einer schimmernden menschlichen Discokugel umgeben. Jeder spiegelt die Freude des anderen. Jungfrauen-Saison zusammen in einem Haus aus Chrom. Wir sehen uns!"

Beyoncés gefeierte Welttournee, zu der unter anderem schon Stars wie Oprah Winfrey (69), US-Vizepräsidentin Kamala Harris (58), Madonna (65) sowie ihre Schwester Solange Knowles (37) erschienen sind, endet am 1. Oktober mit einer Show in Kansas City.