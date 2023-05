Beyoncé schwärmt nach einem gemeinsamen Auftritt in London von ihrer Tochter Blue Ivy: " Ich bin so stolz und dankbar, deine Mama zu sein."

Nach Überraschungsauftritten im Rahmen der "Renaissance"-Tour, bei denen US-Sängerin Beyoncé (41) ihre Tochter Blue Ivy Carter (11) am Freitag in Paris und Montag in London zu sich auf die Bühne holte, zeigte sich die berühmte Mama überwältigt.

In einem Instagram-Post, der zwei Fotos und Videos vom Auftritt des Mädchens im Silber-Outfit und mit Sonnenbrille aus der französischen Metropole zeigt, schrieb die 32-fache Grammy-Gewinnerin: "Meine wunderschöne Erstgeborene. Ich bin so stolz und dankbar, deine Mama zu sein. Du bringst uns so viel Freude, mein süßer Engel."

Mit "uns" meint sie vermutlich den Vater des Mädchens, Starproduzent Jay-Z (53). Der erlebte auch den Auftritt seiner Ehefrau und Tochter im Stadion von Tottenham Hotspur der britischen Hauptstadt mit. Dieses Mal sangen und tanzten beide in Knallrot. Der Auftritt in London war einer von fünf Gigs vor Ort. Ob Blue Ivy Carter auch in den anderen Shows teilnehmen wird, ist unklar.

Für den Post bekam Beyoncé 3,8 Millionen Likes von ihren 310 Millionen Followerinnen und Followern.

Blue Ivy hat schon einen Grammy

Die Elfjährige mischt tatsächlich schon länger im Showgeschäft mit. 2021 erhielten Beyoncé und Blue Ivy zusammen mit WizKid (32) bei den Grammys für "Brown Skin Girl" den Preis für das beste Musikvideo.

Beyoncé und Jay-Z lernten sich um das Jahr 2000 herum kennen und sind seit 2002 liiert. Die Hochzeit erfolgte im Jahr 2008. 2012 wurden sie zum ersten Mal Eltern, 2017 folgten die Zwillinge Rumi und Sir.

Am 15. Juni machen Beyoncé und ihr Tross in Köln Station, am 21. Juni in Hamburg und am 24. Juni in Frankfurt.