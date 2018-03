Der Traum vieler Fans wird wahr. Das Power-Paar Beyoncé (36, "Lemonade") und Jay-Z (48, "4:44") geht gemeinsam auf Tournee. Am Montag hat das Ehepaar die Termine für ihre "On The Run II"-Tour bekanntgegeben. Los geht es demnach am 6. Juni in Großbritannien. In Europa spielen die beiden bis zum 17. Juli insgesamt 15 Konzerte. Deutschland beehren Beyoncé und Jay-Z am 28. Juni im Berliner Olympiastadion und am 3. Juli in Köln. Tickets für die beiden Shows sind ab 19. März erhältlich.

Ab 25. Juli geht es dann in Amerika weiter. In den USA umfasst die "OTR II"-Tour insgesamt 21 Konzerte - darunter in Beyoncés Geburtsstadt Houston in Texas. Präsentiert wird die Tournee von Live Nation Global Touring in Zusammenarbeit mit Beyoncés Firma Parkwood Entertainment und Jay-Z' Unternehmen Roc Nation.

Bereits vor einer Woche hatte es Gerüchte gegeben, dass das Ehepaar bald verkünden werde, die im Jahr 2014 gestartete "On The Run"-Tour fortsetzten zu wollen. Erste Gerüchte über eine vermeintliche Tour von Jay-Z und seiner Frau kamen im Februar auf, als englische Beyoncé-Fans auf der britischen Website von "Ticketmaster" eine Ankündigung für "Beyoncé & Jay-Z Tickets" entdeckten. Die Seite wurde kurz darauf aber wieder gelöscht.