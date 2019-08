"BH90210", das Reboot der Kultserie "Beverly Hills, 90210", ist keine Fortsetzung im klassischen Sinne. Am Mittwochabend (Ortszeit) startete die Neuauflage beim US-Sender FOX - und erhielt gemischte Reaktionen im Netz.

Zu überspitzt?

Der Grund: Anstatt die Geschichte der Serienfiguren fortzusetzen, nehmen die Schauspieler von einst nun ihr echtes Leben auf die Schippe und präsentieren überspitzte Versionen von sich selbst. Auch nach fast dreißig Jahren wieder mit dabei: Gabrielle Carteris, Shannen Doherty, Jennie Garth, Brian Austin Green, Jason Priestley, Tori Spelling und Ian Ziering.

Die Schauspieler-Gang trifft sich nun in "BH90210" zum Flug nach Las Vegas, um an einem Fan-Event teilzunehmen. Nach und nach erfährt der Zuschauer Skurriles und dunkle Geheimnisse aus dem scheinbar realen Leben der Darsteller: Spelling - eigentlich fünffache Mutter - ringt hier etwa im Alltag mit sechs Kindern, Fernseh-Regisseur Priestley leidet unter Wutanfällen und Zierings Frau filmt diesen in flagranti mit einer anderen.

"So verrückt wie erwartet"

Nicht jeder amüsierte sich über diese Parodie: "Wenn 'BH 90210' die Sehnsucht der Stars persifliert, ihre eingeschlafenen Karrieren wieder zu beleben, ist die Wahrheit ein wenig zu real, um lustig zu sein", schrieb etwa das Magazin "Variety". "Forbes" dagegen urteilte: "So verrückt wie erwartet" und "Alles funktioniert hier: wie sich die Schauspieler über wirklich alles lustig machen, die Bissigkeit und die pure Nostalgie".

Viele Fans rührten hingegen mehrere Hommagen in der ersten Folge an den verstorbenen Luke Perry (1966-2019). Der Star der Originalserie war im März überraschend im Alter von 52 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Zum Beispiel stoßen alle einmal auf ihn an. Und auch das Ende der ersten Folge ist ihm gewidmet. Melancholisch schauen die Darsteller einen alten Clip an, in dem Dylan McKay (Perry) gemeinsam mit Brandon Walsh (Priestley) an den Strand fährt: "Willkommen im Paradies", sagt Perry etwa alias Dylan. Die Kamera zoomt auf Perry und in weißer Schrift wird eingeblendet: "Für unseren Freund, Luke Perry".