Müssen sich die Fans endgültig von "Big Little Lies" verabschieden? Das Finale von Staffel zwei läuft in den USA bereits am Sonntag. Und die Chancen auf eine Fortsetzung stehen offenbar nicht besonders gut - obwohl der Sender HBO gerne weiter mit den Stars der Serie zusammenarbeiten würde. Dass Reese Witherspoon (43), Nicole Kidman (52), Shailene Woodley (27), Meryl Streep (70), Zoë Kravitz (30) und Laura Dern (52) noch einmal gemeinsam vor der Kamera stehen werden, sei laut HBO-Chef Casey Bloys allerdings "nicht realistisch".

"Ich liebe diese Gruppe - ich würde alles mit ihnen machen", hatte Bloys gegenüber "TVLine" erklärt, als er nach einer möglichen dritten Staffel gefragt wurde. Die Realität sehe aber so aus, meinte er demnach weiter, dass es sich um einige der meistbeschäftigten Schauspielerinnen Hollywoods handelt. Deshalb sei eine weitere Zusammenarbeit mit all diesen Stars nicht realistisch. Mit Staffel zwei hätten alle Beteiligten die Chance gehabt, die Serie auf eine zufriedenstellende Weise zu beenden.

Darum geht es in "Big Little Lies"

Allerdings war auch schon eine zweite Staffel von "Big Little Lies" nicht geplant gewesen. Staffel eins basiert auf dem gleichnamigen Buch von Liane Moriarty. Erst nach dem großen Erfolg der ersten Folgen änderte Showrunner David E. Kelley (63) offenbar seine Meinung, Streep signalisierte ihre Bereitschaft, in neuen Episoden mitzuspielen - und Staffel zwei konnte in die Produktion gehen.

"Big Little Lies" dreht sich um mehrere Mütter in dem wohlhabenden, kalifornischen Ort Monterey, deren Kinder die gleiche Schule besuchen. Ihre Rivalitäten und Beziehungen untereinander und in ihren Familien stehen im Mittelpunkt von Staffel eins, die mit einem Todesfall endet. In der zweiten Staffel versuchen die Frauen, ein dunkles Geheimnis zu bewahren, während ihnen Meryl Streeps Figur auf den Fersen ist. In Deutschland ist Staffel zwei auf Sky zu sehen.