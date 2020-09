Die Maskerade ist zu Ende: Am Samstagabend hat das Jennifer-Lopez-Double bei "Big Performance" seine wahre Identität enthüllt.

Sie kann singen, sie kann tanzen und sie konnte die Jury sowie Zuschauer der RTL-Show "Big Performance - Wer ist der Star im Star?" über drei Sendungen hinweg an der Nase herumführen. Am Samstagabend (26. September, auch bei TVNow) gab das Jennifer-Lopez-Double auf der Bühne einmal mehr Vollgas. Mit den Hits "My Love Don't Cost A Thing" und "Ain't Your Mama" stellte sie ihr Können ganz klar unter Beweis - gereicht hat es allerdings nicht.

Keine Chance gegen Neuzugang Mick Jagger

Die Auftritte von Tom Jones, Adele und Show-Neuzugang Mick Jagger katapultierten den Star unter der Jennifer-Lopez-Maske ins Aus. Während die Jury, bestehend aus Michelle Hunziker (43), Motsi Mabuse (39) und Guido Maria Kretschmer (55), Namen wie Jeanette Biedermann (40) oder Fernanda Brandao (37) in den Raum warf, war das Netz überzeugt: Das muss TV-Moderatorin Nazan Eckes (44) sein.

Alles falsch: In den knappen Kostümen steckte keine Geringere als Schlagersängerin Vanessa Mai (28, "Du bist mein Highlight"). Ihr Gesang und Tanz hätten sie eigentlich verraten können, doch wie die Sängerin nach ihrer Enthüllung selbst zugab, war manches doch mehr Schein als Sein. "Der ist nicht echt, da ist was drin!", gestand sie mit einem Fingerzeig auf ihren JLo-Hintern.