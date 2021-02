Jean Shrimpton

Jean Shrimpton hatte ihre große Zeit in den 60er Jahren und gilt als eines der ersten Supermodels der Geschichte. In der Zeit ging auch der Stern von David Bailey auf. Der 1936 in der britischen Hauptstadt geborene Fotograf erwarb sich einen Ruf als "Chronist des Swinging London". Bailey war auch das Vorbild für die Figur des Starfotografen in Michelangelo Antonionis "Blow Up". In dem Kultfilm wurde er von Schauspieler David Hemmings verkörpert.

Mehr