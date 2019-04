Das ging fix: Der Pay-TV-Sender HBO hat laut US-Medienberichten eine dritte Staffel der Dark-Comedy-Serie "Barry" bestellt. Die zweite Staffel der preisgekrönten Serie ist erst vor Kurzem angelaufen. "Barry" handelt vom gleichnamigen Auftragsmörder, der bei einem Auftrag in Los Angeles seine Leidenschaft für die Schauspielerei entdeckt.

Barry wird in der Serie von US-Komiker Bill Hader (40, "Brooklyn Nine-Nine") verkörpert. In weiteren Rollen treten unter anderem Stephen Root (67, "The Man in the High Castle"), Sarah Goldberg (33, "The Dark Knight Rises") und Anthony Carrigan (36, "Gotham") auf. Das Drehbuch für die Serie stammt aus der Feder von Bill Hader.

Die erste Staffel "Barry" wurde mit drei Emmy-Awards ausgezeichnet, unter anderem in der Kategorie "Bester Schauspieler in einer Komödie". In Deutschland ist die Serie bei Sky Atlantic zu sehen und lässt sich außerdem bei iTunes und Maxdome streamen.