Bill und Tom Kaulitz: "Angela Merkel hat einiges mit uns gemeinsam"

Die "Tokio Hotel"-Musiker Bill und Tom Kaulitz moderieren ab dem 12. Mai ihre eigene Show auf RTL Plus: "That's My Jam". Im Gespräch verraten sie, was das Besondere an dem Format ist, warum sie davon träumen, Angela Merkel zu treffen und was Tom Kaulitz und Heidi Klum privat am liebsten im Fernsehen schauen.