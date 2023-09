Bill und Tom Kaulitz haben für "That's My Jam" einen Deutschen Fernsehpreis abgeräumt. Sie setzten sich gegen große Konkurrenz durch.

Die Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz (34) durften sich am Donnerstagaband (28. September) freuen. Die beiden gewannen mit ihrer RTL+-Musikshow "That's My Jam mit Bill & Tom Kaulitz" beim Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Unterhaltung Show". Als sie den Preis entgegennahmen, zeigten sich die Tokio-Hotel-Stars sichtlich überrascht. "Tom meinte gerade noch: 'Schön süß, dass wir nominiert sind'", erklärte Bill Kaulitz und nahm damit auf die starke Konkurrenz und die wenig errechneten Siegchancen Bezug.

Sieg gegen Joko Winterscheidt

Die beiden traten gegen "Die Giovanni Zarrella Show" (ZDF) und "Wer stiehlt mir die Show?" (ProSieben) von und mit Joko Winterscheidt (44) an. "Wir haben gar nichts vorbereitet, wir sind total überwältigt", sagte Bill Kaulitz weiter. Es sei ein Herzensprojekt gewesen und man wolle sich auch beim Team und bei allen Kandidaten bedanken. Die Brüder und "The Voice"-Coaches hatten erstmals eine eigene Sendung moderiert und haben nun erstmals einen Deutschen Fernsehpreis gewonnen.

RTL sicherte sich die Rechte an der NBC-Show "That's My Jam", die in den USA von Talkmaster Jimmy Fallon (49) moderiert wird. Am 12. Mai startete die Show hierzulande auf RTL+. 24 Prominente haben sich in der ersten Staffel an der Seite der Zwillinge in einer Reihe von Musik- und Wissensspielen duelliert, darunter "Tatort"-Star Jasna Fritzi Bauer (34) oder Schauspieler Daniel Donskoy (33).

Während insbesondere Bill Kaulitz für seine farbenfrohen Outfits bekannt ist, auf dem Oktoberfest trug er eine glitzernde rosa Lederhose, zeigten sich die beiden bei der Preisverleihung (Ausstrahlung in Sat.1 und auf Joyn) in eleganten Outfits in Schwarz. Während der Sänger ein schwarzes Hemd mit bodenlanger Hose trug, setzte Tom Kaulitz auf einen klassisch schwarzen Anzug.