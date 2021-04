Billie Eilish hat mit "Your Power" eine neue Single veröffentlicht - und dazu ein Video, das einem die Luft abschnüren kann.

Erst vor wenigen Tagen hat Billie Eilish (19) angekündigt, dass ihr neues Album "Happier Than Ever" im Juli herauskommen wird. Nun veröffentlichte sie vorab einen neuen Song daraus: eine Akustikgitarren-Ballade namens "Your Power". Dazu teilt die Sängerin auf Instagram mit, es sei einer ihrer liebsten Songs, den sie jemals geschrieben habe und sie fühle sich "sehr verletzlich" ihn der Welt zu präsentieren. Das dürfte auch am Thema liegen: "Hier geht es um viele verschiedene Situationen, die wir alle entweder gesehen oder erlebt haben. Ich hoffe, dies kann zu Veränderungen führen. Versuche, deine Macht nicht zu missbrauchen."

Zeitgleich mit der neuen Musik veröffentliche Eilish auch ein neues Video, bei dem sie erneut selbst Regie geführt hat. Der Star des Videos ist neben Billie Eilish selbst eine 36 Kilo schwere Anakonda-Schlange, die die Musikerin in der Einöde von Kalifornien um ihren Hals schlingen lässt, während sie singt: "Try not to abuse your power" ("Versuche, deine Macht nicht zu missbrauchen").

Nach "Therfore I Am" und "My Future" ist "Your Power" die dritte Single aus dem Nachfolge-Album des 2019 erschienenem Hit-Debüts "When We All Fall Asleep Where Do We Go?" Für ihre Musik erhielten Billie und ihr Bruder Finneas (23) bei den Grammy Awards 2020 sechs goldene Grammophone. Die damals erst 18-Jährige war damit die erste Frau in der Geschichte, die alle vier Hauptpreise gewann: Best New Artist, Best Record of the Year, Song of the Year und Album of the Year.