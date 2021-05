Billie Eilish kann es kaum abwarten, wieder auf der Bühne zu sein. Die Sängerin hat jetzt eine Welttournee angekündigt.

Jungstar Billie Eilish (19) hat am Freitagabend (21. Mai) ihre "Happier Than Ever"-Welttournee angekündigt. "Ich gehe wieder auf Tour, endlich", freut sich die US-Sängerin auf Instagram. Die Musikerin kommt 2022 auch für drei Konzerte nach Deutschland.

Die Fans können sich auf Konzerte in Frankfurt am Main (19. Juni 2022, Festhalle), Köln (21. Juni 2022, Lanxess Arena) und Berlin (30. Juni 2022, Mercedes-Benz Arena) freuen. Tickets für die Shows gehen am 28. Mai 2021 um 10 Uhr morgens in den Vorverkauf. Die Sängerin wird unter anderem auch in Frankreich, Belgien, Schweiz, den Niederlanden, Großbritannien und den USA auftreten. Billie Eilishs zweites Album "Happier Than Ever" wird bereits Ende Juli 2021 erscheinen. Im Dezember 2020 musste die Sängerin verschobene Konzerte ihrer "Where do we go? World Tour" aufgrund der Corona-Pandemie ganz ausfallen lassen.