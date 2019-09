Die US-amerikanische Singer-Songwriterin Billie Eilish (17) wird auf Welttournee gehen - mit zwei Stopps in Deutschland. Das verkündete das Ausnahme-Talent mit dem Faible für ausgefallene Klamotten am Freitag auf Instagram. In Jimmy Fallons (45) "Tonight Show" sprach die 17-Jährige nun über die geplante Konzertreihe. Die soll offenbar besonders grün werden.

"Wir werden uns Mühe geben, die gesamte Tour so grün wie möglich zu gestalten", sagte Eilish. "Es wird keine Plastik-Strohhalme geben, die Fans werden ihre eigenen Wasserflaschen mitbringen und überall sollen Recycling-Behälter stehen." Es spiele keine Rolle, ob etwas wiederverwertbar sei, solange es keine entsprechenden Container dafür gebe, erklärte der Pop-Star.

Warum ihr Album so erfolgreich ist

Die Sängerin gab in der "Tonight Show" zudem Einblicke in ihre musikalischen Einflüsse. Darunter nannte sie unter anderem Frank Sinatra, Tyler, the Creator (28, "IGOR") und die Jazz-Sängerin Peggy Lee.

Den Erfolg ihres Debut-Albums, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" erklärt sich Eilish so: "Bei dem Album habe ich versucht, ein Album zu machen, bei dem ich 14 verschiedene Menschen in ein Zimmer stecken kann, die alle einen komplett anderen Geschmack haben - und wenn ich denen mein Album vorspiele, dann sollte jeder wenigstens einen der 14 Songs mögen."