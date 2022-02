Eine Zuschauerin geriet auf dem Konzert in Atlanta in Atemnot, doch Sängerin Billie Eilish konnte schnell für Hilfe sorgen. Sie bat ihr Team, einen Inhalator aufzutreiben.

Billie Eilish promotet gerade ihr zweites Album auf ihrer "Happier Than Ever"-Tournee. Am Sonntag gab sie ein Konzert in der State Farm Arena in Atlanta. Dabei fiel ihr ein Fan auf, der offensichtlich Hilfe brauchte. Die Frau war demnach in der Nähe der Bühne und erlitt einen Asthma-Anfall, wie das amerikanische Klatschportal "TMZ" berichtet.

Billie Eilish unterbrach sofort ihre Show und fragte die Frau, ob sie einen Inhalator brauche. Die 20-jährige Künstlerin bat daraufhin ihr Bühnenteam, einen für die Frau zu holen. In der Zwischenzeit beruhigte sie das übrige Publikum.

Die Sängerin, die mit vollem Namen Billie Eilish Pirate Baird O'Connell heißt, gewann im Januar 2020 in allen vier Hauptkategorien bei den Grammy Awards. Ihr Song "Bad Guy" wurde dabei als Single des Jahres ausgezeichnet. Ihr Debütalbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go" wurde dabei Album des Jahres.

2015 begann sie, zusammen mit ihrem Bruder Finneas Musik zu machen. Er ist vier Jahre älter und wurde der Produzent und Co-Songwriter von Billie Eilish. Auf Konzerten stellt sie ihn häufig vor als "ihren großen Bruder und besten Freund".

Billie Eilish: Es begann auf Soundcloud

Im November 2015 posteten sie gemeinsam den Song "Ocean Eyes" auf der Plattform Soundcloud. Dieser wurde in kurzer Zeit millionenfach angehört. Dadurch wurden dann auch ihr Management und das Plattenlabel auf das Geschwisterduo aufmerksam.

Doch nicht nur mit ihrer Musik macht Billie Eilish Schlagzeilen. So lebt sie seit einigen Jahren vegan und äußert sich immer wieder zu Themen rund um Body Positivity. Ihre Outfits sind dabei häufig als Statement zu verstehen. So war sie lange dafür bekannt, nur weite Kleidung bei öffentlichen Auftritten zu tragen, um sexistische Kommentare über ihre Figur zu vermeiden.

