20:15 Uhr, Das Erste, Bingo im Kopf, Komödie

Schlagerstar Mirko Mortauk (Pasquale Aleardi) hat die Party-Hymne für eine ganze Generation geliefert. Wenn er auf die Bühne kommt, wollen die treuen Fans seinen Schlagerhit "Bingo" hören und abfeiern wie damals in den 1990ern. Das ist schon eine ganze Weile her, entsprechend tief steckt Mirko in der Karriere- und Lebenskrise. Sein mit allen Wassern gewaschener Manager Siggi (Henry Hübchen) will Mirko mit einem Rap-Remix von "Bingo" wieder an die Spitze der Charts katapultieren. Um ungestört im Studio zu arbeiten, schickt Siggi seinen ausgebrannten Schützling auf Heimaturlaub nach Bayern. Leider ist der Empfang dort für Mirko alles andere als freundlich.

20:15 Uhr, RTL ZWEI, Gladiator, Monumentalepos

Kaiser Marc Aurelius (Richard Harris) will den siegreichen und beim Volk beliebten Feldherren Maximus (Russell Crowe) zu seinem Nachfolger machen. Als sein Sohn Commodus (River Phoenix) davon erfährt, tötet er seinen Vater und lässt sich selber zum neuen Kaiser krönen. Maximus wird verstoßen und zum Tode verurteilt, doch ihm gelingt die Flucht. In einer Gladiatorenschule kann er neuen Ruhm ernten und kehrt schließlich nach Rom zurück, um Rache an Commodus zu nehmen.

20:15 Uhr, RTL, Ninja Warrior Germany - Die stärkste Show Deutschland, Sportshow

Letzte Vorrunde der 4. Staffel: Nach der heutigen Show stehen alle Halbfinalisten fest. Welche Athleten kommen noch weiter? U. a. dabei: René Casselly, die Brüder Krister & Jörn Kröll sowie Karim & Yasin El Azzazy, Katharina Blank, Tony Tu, Tabitha Eckfeld, Balian Buschbaum, Eren Eski, die Zirkusartisten Siegfried, Roy & Rene Sperlich, Marvin Mitterhuber, Yoni Meergarten, Christin Lede. Heutige Hindernis-Herausforderung u. a.: der Zeitsprung.

20:15 Uhr, ProSieben, Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter, Sci-Fi-Saga

Nachdem Luke Skywalker (Mark Hamill) und seine Freunde Han Solo (Harrison Ford) aus der Gewalt von Jabba the Hutt befreit haben, geht es erneut in den Kampf gegen das Imperium. Es gilt, den im Bau befindlichen Todesstern zu zerstören, der die Energie für sein Schutzschild aus einer Generatorenstation bezieht. Unterstützung erhält die Rebellenflotte dabei von den Ewoks. Indes erfährt Luke, dass Leia (Carrie Fisher) seine Schwester ist und stellt sich dem Kampf mit Darth Vader.

21:45 Uhr, ONE, Tot oder Torte, Krimigroteske

Profikiller Milo (Damian Lewis) gerät in Zwist mit seinem schießwütigen Kollegen Björn (Nikolaj Coster-Waldau) und muss dringend abtauchen. Sein väterlicher Mentor Leo (Michael Gambon), eigentlich längst im Ruhestand, vermittelt ihm aus dem Altersheim heraus einen sicheren Unterschlupf in einem walisischen Dorf. Hier paradieren schrullige Spießer in Ritterrüstungen, und verfeindete Nachbarn zertrümmern sich gegenseitig die Gartenzwerge mit dem Hammer, gelegentlich detonieren auch Schafe.