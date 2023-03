Sat.1 hatte "Birgits starke Frauen" im Sommer aus dem Programm genommen, ist aber offen für eine weitere Zusammenarbeit mit Schrowange.

Im vergangenen Sommer stieß das TV-Comeback von Birgit Schrowange (64) mit "Birgits starke Frauen" in Sat.1 auf wenig Zuspruch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news deutet der Sender nun zumindest an, dass sich Fans der Moderatorin womöglich trotzdem auf weitere Sendungen mit Schrowange freuen können.

Sat.1-Sprecher Körfer: "Es muss sich niemand Sorgen machen"

"Es muss sich niemand Sorgen machen. Sat.1 und Birgit Schrowange sind offen für gemeinsame neue Programm-Ideen", erklärt Sat.1-Sendersprecher Christoph Körfer. Ob weitere Formate aber bereits fest geplant sind, ist unklar.

Mitte Juni hatte Sat.1 das Format "Birgits starke Frauen" zunächst nach zwei Folgen nicht mehr ausgestrahlt. Schrowange hatte mit der Reihe ihr Comeback in Sat.1 gegeben, nachdem sie Ende 2019 bei "Extra - Das RTL-Magazin" nach rund 25 Jahren aufgehört hatte. Neben "Birgits starke Frauen" hatte Sat.1 im vergangenen Jahr zudem die gemeinsamen Formate "Wir werden mehr" und "Unser Mallorca - mit Birgit Schrowange" gezeigt.

"Schade! #BirgitsStarkeFrauen hatte weniger Zuschauer:innen als erhofft. Deswegen werden wir die Sendung ab sofort aus dem Programm nehmen", hieß es damals auf dem Twitter-Account des Senders. Nach den schwachen Quoten wurde später aber doch noch ein Ersatzsendeplatz für die restlichen Episoden gefunden, am Sonntagvormittag.