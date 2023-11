Vom Broadway nach Deutschland: Wer hierzulande auf der Suche nach Musicals ist, wird schnell fündig. Das Angebot an Musik, Tanz und Emotionen erstreckt sich bis über viele deutsche Großstädte. Der stern zeigt, wo es welche Shows gibt. Und bei welchen Sie gerade so richtig sparen können.

Deutschland, das Land der Dichter und Denker, hat schon immer eine Vorliebe für Kunst und Kultur gehabt. Von klassischer Musik bis zu modernem Theater – die kulturelle Vielfalt ist groß. Natürlich wird auch die Musical-Kultur hier groß geschrieben. Musicals sind in Deutschland kein neues Phänomen. Inspiriert von den großen Erfolgen am New Yorker Broadway und dem Londoner West End, haben deutsche Musicalproduktionen an Qualität und Beliebtheit gewonnen. Dabei stehen nicht nur die großen Städte wie Hamburg und Berlin im Fokus, sondern auch kleinere Musicalhäuser in der gesamten Republik. Und ganz zur Freude von Kulturbegeisterten, gibt es während der Black Week satte Rabatte auf einige Tickets.

Hinweis: Die Angebote sind buchbar vom 20. November, 11 Uhr, bis 27. November, 23:59 Uhr.

Musicals in Deutschland: Vielfältig und unterhaltsam

Musicals in Deutschland sind so vielfältig wie die Kulturlandschaft selbst. Von zeitlosen Klassikern wie "Die Eiskönigin" über moderne Hits wie "Tanz der Vampire" bis hin zu deutschen Eigenproduktionen wie "Ich war noch niemals in New York" bietet die Musicalszene für jeden Geschmack etwas. Dieses breite Spektrum zieht ein ebenso vielfältiges Publikum an – von Familien bis hin zu eingefleischten Musicalenthusiasten. Der Ticket-Shop Eventim bietet in der Woche von Montag, den 20. November, bis Sonntag, den 27. November, Tickets für bekannte Musicals in Deutschland zum Spottpreis an. Welche das sind, wird im nachfolgenden Text erläutert.

1. Der König der Löwen in Hamburg: Bis zu 30 % Rabatt

Bis zu 30 % Rabatt: Das Disney-Musical "König der Löwen" begeistert seit Jahren ein breites Publikum in Hamburg mit seiner atemberaubenden Bühnengestaltung und den mitreißenden Songs. Tauchen Sie ein in das fesselnde und emotional bewegende Abenteuer von Simba, dem jungen Löwenkönig, auf seinem epischen Weg zur Reife. In einer Welt, geprägt von Höhen und Tiefen, Freude und Ängsten, begibt sich Simba auf eine Reise des Erwachsenwerdens, die ihn lehrt, Verantwortung zu übernehmen und Empathie für andere zu entwickeln. Dieser Lebensweg führt Simba unweigerlich dazu, nach seinem eigenen Platz in der Welt zu suchen. Tickets gibt es hier.

2. Tanz der Vampire in Hamburg

"Tanz der Vampire" ist ein Rockmusical mit der Musik von Jim Steinman, das in Deutschland großen Erfolg feiert. Die Show spielt in Hamburg. Die Zeitreise ins 19. Jahrhundert Transsilvaniens verspricht alles für einen mitreißenden Musicalabend: Eine fesselnde und gleichzeitig beängstigende Geschichte, die das Publikum in ihren Bann zieht, fesselnde Rockkompositionen, ergreifende Balladen, eine großzügige Dosis Romantik und nicht zu vergessen, faszinierende Hauptdarsteller. Tickets gibt es hier.

3. Mamma Mia! in Hamburg: Bis zu 30 % Rabatt

Die Hits von ABBA sind die Grundlage des beliebten Musicals, das das Publikum zum Mitsingen und Mitfeiern animiert: "Mamma Mia!". Die Handlung des Musicals dreht sich um den unerschrockenen Einsatz, die persönlichen Träume in die Realität umzusetzen. Liebe, Freundschaft, Familie und wie die Vergangenheit das zukünftige Glück beeinflusst, stehen im Fokus der Erzählung. Das Musical verspricht gute Laune, lädt zum Mitsingen und Mittanzen ein und wird nicht nur eingefleischte ABBA-Fans restlos begeistern, indem es sie regelrecht von den Sitzen reißt! Die Show findet in Hamburg statt. Tickets gibt es hier.

4. Fack Ju Göhte: Das Musical auf Deutschlandtour

Nachdem man die charismatischen Figuren aus "Fack Ju Göhte" auf der Leinwand gesehen hat, haben sie Eindruck hinterlassen. Und das Musical wird es sicherlich auch. Die Tiefe der Geschichte macht es zu einem Spiegelbild der heutigen Gesellschaft. Die Show findet in verschiedenen Städten in Deutschland statt. Tickets gibt es hier.

5. Blue Man Group in Berlin

Die "Blue Man Group" in Berlin ist ein kulturelles Highlight der Stadt und ein Muss für alle, die auf der Suche nach einer fesselnden und originellen Live-Performance sind. "Blue Man Group" beweist immer wieder ihre Einzigartigkeit durch kontinuierliche Neuerfindungen. In ihrem Universum ist Stillstand ein Fremdwort, und genau das macht sie immer wieder aufs Neue spannend und überraschend. Die "Blue Man Group" bleibt stets frisch, immer anders und bietet ihren Fans immer wieder ein einzigartiges Erlebnis. Tickets gibt es hier.

6. Die Eiskönigin in Hamburg: Bis zu 30 % Rabatt

Bis zu 30 % Rabatt: Disneys "Die Eiskönigin" erzählt die Geschichte zweier Schwestern, die ungleicher nicht sein könnten und doch untrennbar miteinander verbunden sind. Es ist magisches Abenteuer, das für jeden etwas zu bieten hat – egal ob groß oder klein. Die Show findet in Hamburg statt. Tickets gibt es hier.

