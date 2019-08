"Black Panther 2" hat einen offiziellen Starttermin: Regisseur Ryan Coogler (33, "Creed") hat auf der D23 Expo in Anaheim, Kalifornien, das Geheimnis gelüftet. Die Fortsetzung des erfolgreichen Marvel-Streifens wird am 6. Mai 2022 in den US-Kinos anlaufen. "Wir verschwenden keine Zeit, wir wollen es wirklich gut machen", sagte Coogler laut dem US-Branchenblatt "Variety" am Samstag.

Der erste "Black Panther"-Teil startete im Februar 2018 in den deutschen Kinos. Der Film erzählt, wie T'Challa (Chadwick Boseman) nach dem Tod seines Vaters, des Königs von Wakanda, in seine hochtechnisierte, vom Rest der Welt abgeschottete afrikanische Heimat zurückkehrt, um seinem Vater rechtmäßig auf den Thron zu folgen. Als König und als Superheld Black Panther wird er fortan auf die Probe gestellt.

Der Film spielte weltweit 1,3 Milliarden US-Dollar ein und wurde in den USA nach "Avengers: Endgame" zum zweiterfolgreichsten Marvel-Film aller Zeiten gekürt. Zudem wurde er in sieben Kategorien für einen Oscar nominiert. Über den Inhalt der Fortsetzung ist bisher noch nichts bekannt. Zur sogenannten "Phase 4" der Marvel-Produktionen gehören neben "Black Panther 2" auch "Black Widow" (1. Mai 2020), "The Eternals" (6. November 2020), "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", (12. Februar 2021) und "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", (7. Mai 2021).