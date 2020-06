Mit ihrem Musikvideo zur Single "How You Like That" hat die K-Pop-Band Blackpink gleich zwei neue YouTube-Rekorde aufgestellt. Das Video, das die Girlband am 26. Juni auf der Plattform veröffentlichte, wurde innerhalb der ersten 24 Stunden 82,4 Millionen Mal geklickt, berichtet "Variety". Zudem ergatterte noch kein Video zuvor innerhalb so kurzer Zeit über 100 Millionen Views bei YouTube. Bereits zwei Tage nach dem Erscheinen wurde das Video über 123 Millionen Mal angesehen. Zuvor hielten die Boyband BTS und Halsey (25) mit dem Musikvideo zu "Boy With Luv" mit 74,6 Millionen Views innerhalb eines Tages den Rekord.

Wer sind Blackpink?

Die südkoreanische K-Pop-Band Blackpink gründete sich 2016. Sie besteht aus den vier Bandmitgliedern Lalisa Manoban (23), Jennie Kim (24), Park Chaeyoung (23) und Jisoo (25). Nicht nur in ihrer Heimat und den USA, sondern auch in Deutschland sind Blackpink auf der Überholspur. 2019 konnten sie sich mit der Single "Kill This Love" in den deutschen Charts platzieren.

Bei "How You Like That" singen die vier abwechselnd auf Englisch und Koreanisch. Im Video zum Popsong, der auch auf Elemente aus dem Hip-Hop-Genre setzt, zeigen sich Jisoo, Jennie, Rosé and Lisa, wie sie sich selbst nennen, selbstbewusst in diversen High-Fashion-Outfits. Auch die heißen Tanzchoreos im Video dürften den Südkoreanerinnen so manch weiteren Klick eingebracht haben.