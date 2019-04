Blondie und Elvis Costello & the Imposters gehen im Sommer gemeinsam auf US-Tour. In dreizehn Städten machen die beiden Kult-Bands halt - beginnend am 20. Juli in Bethel, New York und mit Tourende am 10. August in Seattle, Washington.

Costello (64) plus Band und Blondie, mit Frontfrau Debbie Harry (73), eint Musikgeschichte: Beide fingen in den späten 1970ern mit der New-Wave-Ära an und fanden sich Ende der Siebziger mit den Alben "Parallel Lines" (Blondie) und "Armed Forces" (Costello) an der Spitze der UK-Charts und damit auf dem Höhepunkt ihrer Karrieren wieder.

Aktiv sind beide Bands noch immer, wie man nicht nur an der gemeinsamen Tour hört. Zuletzt brachten Elvis Costello & The Imposters 2018 den Longplayer "Look Now" heraus. Blondie veröffentlichten ihr letztes Album "Pollinator" im Jahr 2017.