Blue Ivy Carter, die Tochter von Superstar Beyoncé, darf sich über eine nachträgliche Grammy-Nominierung freuen.

Blue Ivy Carter (8) darf offiziell eine Grammy-Nominierung in ihren Lebenslauf aufnehmen. Die Tochter von Beyoncé (39, "Dreamgirls") und Jay-Z (51) wurde nachträglich auf die Nominierungsliste gesetzt. Gemeinsam mit ihrer Mutter, die die meisten Nominierungen von allen Künstlern bei der Bekanntgabe Ende November feiern durfte, darf sie auf den Preis für das beste Musikvideo für "Brown Skin Girl" hoffen. An dem Song arbeitete Blue Ivy zusammen mit ihrer Mutter sowie Wizkid (30) und Saint Jhn (34). Wizkid durfte sich ebenfalls über eine nachträgliche Nominierung freuen, Saint Jhn, der im Video nicht zu sehen war, fehlt weiterhin auf der Liste.

Für den Song bekam Blue Ivy Carter bereits im Juni einen BET Award. Ihre Mutter Beyoncé wurde bei den Grammy-Nominierungen für das Musikvideo von "Brown Skin Girl" und den Song "Black Is King" gewürdigt - beides Stücke, die sie zum Remake des Disney-Klassikers "König der Löwen" (2019) beigesteuert hat.

Ihre Single "Black Parade" wurde zudem vier Mal nominiert ("Record Of The Year", "Song Of The Year", "Best R&B Performance" und "Best R&B Song"). Außerdem war Beyoncé auf dem Song "Savage" von Rapperin Megan Thee Stallion (25) zu hören, der auf drei Preise hoffen kann. Die Grammys werden wie geplant am 31. Januar 2021 verliehen. Moderiert wird die Gala vom südafrikanischen Comedian Trevor Noah (36).