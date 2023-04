Im Sommer soll die Produktion des Bob-Dylan-Biopics starten. Hauptdarsteller Timothée Chalamet wird in dem Film selbst singen.

Timothée Chalamet (27) wird bald die Songs von Musiksuperstar Bob Dylan (81) persönlich auf der großen Leinwand zum Besten geben. James Mangold (59), der den Schauspieler im geplanten Bob-Dylan-Biopic mit dem Titel "A Complete Unknown" als Regisseur anleiten wird, sprach mit "Collider" über das Projekt. Auf die Frage, ob Chalamet für den Film singen werde, antwortete der Filmemacher: "Natürlich!"

Film handelt vom jungen Bob Dylan

Das Projekt basiert auf dem Buch "Dylan Goes Electric!" von Autor Elijah Wald (64) aus dem Jahr 2015, das Drehbuch stammt von Jay Cocks (79). "Es ist eine so erstaunliche Zeit in der amerikanischen Kultur", sagte Mangold über den Film. Es sei eine "interessante, wahre" Geschichte eines jungen, 19-jährigen Bob Dylan, "der mit zwei Dollar in der Tasche nach New York kommt und innerhalb von drei Jahren zu einer weltweiten Sensation wird". In New York sei er in die Folkszene aufgenommen worden, bis er seine Kollegen durch seinen unglaublichen Aufstieg "an einem bestimmten Punkt übertroffen" habe, so der Regisseur.

Mangold fügte hinzu, dass die Dreharbeiten voraussichtlich im August beginnen werden und dass Musikerpersönlichkeiten wie Woody Guthrie (1912-1967), Pete Seeger (1919-2014) und Joan Baez (82) Teil der Geschichte sind.

Der Titel des Biopics, "A Complete Unknown", nimmt Bezug auf einen der bekanntesten Bob-Dylan-Songs überhaupt, den 1965 veröffentlichten Hit "Like a Rolling Stone". In dem Film wird es um die frühen Karrierejahre Dylans gehen - von den absoluten Anfängen bis zu seinem damals kontroversen Wechsel auf die elektrische Gitarre.

Auch in "Wonka" singt Chalamet

Singen wird Timothée Chalamet wohl auch in einem anderen Film. Der "Dune"-Star wird in "Wonka" von Regisseur Paul King (45) den jungen Willy Wonka aus "Charlie und die Schokoladenfabrik" verkörpern. Der britischen "Vogue" hatte er verraten, dass er sieben Musical-Einlagen in dem Streifen haben wird. Zu sehen sein soll das Werk im Dezember.