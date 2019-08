Seit fast zwei Jahren wird der bevorstehende "James Bond"-Streifen nun schon als "Bond 25" gehandelt. Klar, es ist der insgesamt 25. Film, in dem der britische Geheimagent im Dienst Ihrer Majestät ermittelt. Einen offiziellen Titel erhält der Jubiläumsfilm nun aber doch noch. Am Dienstag wurde bei Twitter bekannt gegeben: Der letzte Einsatz Daniel Craigs (51) als 007-Agent läuft unter dem Namen "No Time to Die".

Darum geht es

Eigentlich ist Bond außer Dienst. Er hat sich auf Jamaika zur Ruhe gesetzt. Nachdem er von einem alten Freund jedoch um Hilfe gebeten wird, einen entführten Wissenschaftler zu retten, kann er nicht anders. Er kehrt zurück, reist durch London, Italien und Norwegen und ist einem Bösewicht auf der Spur, der im Besitz von neuer, gefährlicher Technologie ist.

Inszeniert wird "No Time to Die" von Regisseur Cary Fukunaga (42, "True Detective"). Am 3. April 2020 startet der Jubiläumsfilm in Großbritannien, am 8. April in den USA. In Deutschland war der Kinostart zuletzt auf den 2. April 2020 angesetzt. Ob an diesem Termin jedoch festgehalten wird, ist fraglich.