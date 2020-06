Mit Hits wie "I'm So Excited", "Fire" und "Slow Hand" wurde die Geschwisterband The Pointer Sisters in den 70er und 80er Jahren zu einer festen Größe im Musikgeschäft. Die Schwestern Ruth, Anita, Bonnie und June feierten als Soul-Disco-Gruppe große Erfolge. Nach dem frühen Krebstod von June Pointer (1953-2006) mit nur 52 Jahren verstarb am Montag (8. Juni) auch ihre Schwester Bonnie Pointer. Sie wurde 69 Jahre alt.

Woran Bonnie Pointer überraschend starb, gaben ihre Angehörigen nicht bekannt. Ihre Schwester Anita (72) ließ in einer Pressemitteilung lediglich mitteilen: "Unsere Familie ist am Boden zerstört und ich, meine Geschwister und die gesamte Pointer-Familie bitten um eure Gebete." Bonnie sei ihre beste Freundin gewesen, mit der sie "jeden Tag" gesprochen habe. "Wir hatten in unserem ganzen Leben nie einen Streit", so Anita Pointer weiter.

Einzigartiger Look

Anita, Bonnie und June Pointer hatten The Pointer Sisters im Jahr 1971 gegründet, ein Jahr später wurde auch die vierte Schwester, Ruth (74), Teil der Band. Berühmt wurden die Musikerinnen nicht nur mit ihrem Pop- und Discosound, sondern auch mit ihrem Kleidungsstil - einer Kombination aus ausgefallenen Kostümen und Second-Hand-Fundstücken.

Trotz des großen Erfolgs mit ihren Schwestern - die Pointer Sisters produzierten während ihrer langen Karriere mehr als 15 Studioalben und gewannen mehrere Grammy Awards - verließ Bonnie die Gruppe bereits 1978 und startete eine Solo-Karriere. Zu ihrem größten Hit wurde im selben Jahr "Heaven Must Have Sent You", den sie beim legendären Plattenlabel Motown veröffentlichte.