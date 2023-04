In der Doku "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker" kommt auch Ex-Frau Barbara Becker zu Wort.

In der Doku "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker" kommen auch Familienmitglieder der Tennislegende zu Wort. So fällt ihr Urteil aus.

In den beiden Akten "Triumph" und "Disaster" erzählt die neue Doku "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker", die ab dem 7. April bei Apple TV+ zu sehen ist, die turbulente Lebensgeschichte von Tennisstar Boris Becker (55). Während sich Part eins weitestgehend mit bekannten Meilensteinen in seiner Karriere beschäftigt, stehen in der zweiten Hälfte sein Privatleben sowie die Dinge im Zentrum, die zu seiner Verurteilung 2022 führten. Dabei kommen neben anderen Tennis-Größen auch Ex-Frau Barbara Becker (56) und seine aktuelle Freundin Lilian de Carvalho Monteiro zu Wort - und fällen ihre ganz eigenen Urteile über den dreifachen Wimbledon-Gewinner.

Vor allem Ex-Frau Barbara hat viel zu sagen. Sie erlebte Anfang der Jahrtausendwende hautnah mit, wie das Finanzmanagement von Becker erstmals für Aufruhr sorgte. Denn während sie sich damals gerade mit ihrem Mann im Urlaub befand, stürmte die Steuerfahndung das gemeinsame Haus in Deutschland, sicherte Unterlagen. "Danach fühlte sich alles unsicher an", blickt sie zurück.

Unterschiedliche Erinnerungen

In der Doku wird auch deutlich, dass sich die beiden höchst unterschiedlich an gewisse Dinge erinnern. Boris scheinbar auf eine Weise, die ihn selbst mitunter in ein gutes Licht rückt. Oder anders gesagt: Trägt er seiner Wahrnehmung nach für Errungenschaften stets die alleinige Verantwortung, nicht aber für Fehltritte?

Sobald der Seitensprung mit Angela Ermakova (55) in der Doku thematisiert wird, erscheint dies überdeutlich. Stete Anmerkungen aus seinem Umfeld, bloß nichts Dummes zu tun, hätten ihn regelrecht dazu animiert.

Boris Beckers' kontroverseste These: Nicht seine Affäre mit Ermakova, aus der Tochter Anna (23) hervorging, habe primär zur Scheidung von Barbara geführt. Sondern deren Angewohnheit, den Vorfall immer und immer wieder zu thematisieren. "Bei jeder Diskussion zog sie diesen Joker und sagte, ich solle die Klappe halten: 'Denn wenn die Welt wüsste, was du getan hast, würdest du ohnehin verlieren.'" Er habe erwidert: "Du hast Recht, aber das ist nicht die Art von Beziehung, die ich führen kann. Das ist unmöglich. Ich sagte: 'Barbara, ich glaube, wir brauchen eine Pause."

"Dankbarkeit und Liebe" für Boris

Barbara zeigt sich diplomatisch in der Dokumentation. All ihre Freude, ihre Familie, ihr Leben, habe sie auch "durch den Schmerz, den ich durchleben musste". Sie blicke mit "Dankbarkeit und Liebe" in Richtung Boris, der ihr die beiden Söhne Noah (29) und Elias (23) schenkte.

Auffällig: Beckers Hochzeit mit und auch die Scheidung von Lilly Becker (46, geb. Kerssenberg) wird kurz in der AppleTV+-Produktion angesprochen, sie selbst kommt darin allerdings nicht zu Wort. Im Gegensatz zu seiner jetzigen Freundin Lilian, die Beckers Probleme in der Gegenwart mit seiner glorreichen Vergangenheit in Verbindung bringt.

Dabei liefert sie die vielleicht größte Erkenntnis der gesamten Doku: "Um ein Champion zu sein, muss man glauben, dass man unbesiegbar ist. [...] Und das bringt einen wohl an einen Punkt, an dem man denkt, man sei auch im wirklichen Leben unantastbar. Aber das stimmt nicht. Du musst manchmal verletzlich sein, du musst dir Grenzen und Fehler eingestehen."