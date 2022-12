Nach seiner Haftentlassung gibt Tennis-Legende Boris Becker Sat.1 ein exklusives Interview über sein Leben im englischen Gefängnis.

Nach seiner gestrigen Haftentlassung und Rückreise nach Deutschland wird Tennis-Legende Boris Becker (55) in Sat.1 Rede und Antwort stehen. Der Münchner Privatsender kündigt für Dienstag, den 20. Dezember, ein ausführliches Interview mit Becker an. Die Sendung "Sat.1 Spezial. Boris Becker" wird um 20:15 Uhr in der Primetime ausgestrahlt. Moderator Steven Gätjen (50) befragt Becker dann zu seinen Erfahrungen im Gefängnis.

Wie war Boris Beckers Leben im englischen Gefängnis?

Im Exklusiv-Interview "stellt sich die deutsche Tennis-Legende in Sat.1 Fragen, die alle interessieren. Wie war sein Leben im englischen Gefängnis? Wie konnte es dazu kommen, dass er überhaupt ins Gefängnis musste? [...] Was hat Boris Becker während seines Aufenthaltes im Gefängnis gelernt?", heißt es in einer Pressemitteilung von Sat.1.

Becker war am gestrigen Donnerstag aus der Haft in England entlassen worden und ist noch am gleichen Tag nach Deutschland ausgereist. Ende April 2022 war er in England wegen Insolvenzverschleppung zu einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Auch der Streamingdienst Apple TV+ hat eine zweiteilige Dokumentation über den Ex-Tennis-Star angekündigt. Laut einer Pressemitteilung soll die Produktion sowohl die Karriere Beckers als auch sein "manchmal turbulentes Privatleben" beleuchten. Becker werde selbst zu Wort kommen und habe eine Reihe persönlicher Interviews gegeben, darunter auch eines in der Woche seiner Verurteilung.