Premierminister Boris Johnson hat sich zum Gesundheitszustand der Queen geäußert. Die britische Königin sei "in sehr guter Form".

Auf Rat ihrer Ärzte hat sich Queen Elizabeth II. (95) vorerst zurückgezogen. Die Monarchin soll sich für rund zwei Wochen schonen, hieß es zuletzt am vergangenen Freitag von Seiten des Buckingham Palastes. Nun hat sich Premierminister Boris Johnson (57) zum Gesundheitszustand der 95-Jährigen geäußert - und kann offenbar Entwarnung geben.

"Ich habe wie jede Woche als Teil meines Jobs mit Ihrer Majestät gesprochen und sie ist in sehr guter Form", sagte der Regierungschef dem Sender ITV am Rande des G20-Gipfels am Wochenende. Ihre Ärzte hätten ihr gesagt, dass sie sich schonen müsse, verrät der Politiker weiter. "Das sollten wir alle respektieren und verstehen. Alle wünschen ihr nur das Beste", so Johnson.

Zwei Wochen Ruhepause für die Queen

Laut Mitteilung des Palastes könne die Queen weiterhin "leichte Pflichten am Schreibtisch" wahrnehmen, darunter virtuelle Audienzen. Reisen solle die britische Königin derzeit aber vermeiden. Die Monarchin bedauere, dass sie deshalb einen Termin am 13. November nicht wahrnehmen könne. Ihre Majestät sei aber fest entschlossen, an einem Gedenkgottesdienst im Rahmen des Remembrance Sunday am 14. November teilzunehmen. Die Ärzte der Königin ordneten diese erneute Ruhe als "Vorsichtsmaßnahme" an. Queen Elizabeth II. befinde sich demnach weiterhin in guter Verfassung.

Erst kürzlich hatte die Queen eine Reise nach Nordirland abgesagt und eine Nacht im Krankenhaus verbracht. Der Palast hatte den Aufenthalt in der Klinik mit "Voruntersuchungen" begründet.