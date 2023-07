Das ehemalige Traumpaar Angelina Jolie und Brad Pitt bei einer Filmszene aus "By the sea" aus dem Jahr 2015

von Jochen Siemens Seit zehn Jahren produzieren Angelina Jolie und Brad Pitt in Frankreich einen der besten Roséweine der Welt. Doch seit ihrer Trennung könnte ein bitterer Streit um ihr Anwesen in der Provence alles zerstören.

Dies ist eine bittere Geschichte über einen hellen Roséwein, der von Kennern so beschrieben wird: "…vereint Aromen von Orangenmark, weißen Kirschen und Grapefruit mit Untertönen von Mineralien, Gewürzen und Heidekrautakzenten." So jedenfalls urteilt das Fachmagazin "Wine Spectator" und lobt den "köstlichen Abgang". Nun reden Weinmenschen gern in solcher Prosa, die eigentlich nicht viel sagt, und deshalb ist es besser, den Wein einfach mal zu trinken. Schwer zu finden ist er nicht, er steht in guten Weinhandlungen und auf der Karte vieler besserer Restaurants, etwa der Berliner Prominentenkantine "Borchardt", das am Ende dieser Geschichte noch eine kleine Rolle spielen wird.