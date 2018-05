Wird Schauspieler Bradley Cooper (43, "Silver Linings") bald zu "einem der talentiertesten und erfolgreichsten Musiker der amerikanischen Geschichte"? Mit diesen Worten bedachte Musik-Kritiker Donal Henahan von der "New York Times" den Komponisten Leonard Bernstein (1918-1990) am Tag seines Todes. Eben jenen Bernstein soll Cooper in einem anstehenden Biopic nun verkörpern, berichtet die US-Seite "Variety". Und damit nicht genug - denn auch die Regie zu "Bernstein" soll ihm demnach vom Filmstudio Paramount Pictures anvertraut worden sein.

Cooper vs. Gyllenhaal?

Für Cooper wäre dies aber nicht sein Regiedebüt, das wird er mit seinem Film "A Star Is Born" feiern, der in Deutschland am 4. Oktober 2018 erscheinen wird. Für den Bernstein-Streifen befinde sich Paramount aktuell noch in den letzten Verhandlungen mit den Hinterbliebenen des Komponisten, dessen Stern spätestens mit "West Side Story" (1961) rasant aufging. Für den Musical-Film hatte er die Lieder geschrieben und komponiert. In seiner langen Karriere konnte der jüdische Musiker zahlreiche Preise und Auszeichnungen gewinnen, darunter elf Emmys. Im Alter von 72 Jahren starb er an den Folgen eines Herzinfarkts.

Ein interessanter Punkt ist, dass laut "Variety" noch ein zweiter Film über Leonard "Lenny" Bernstein in der Mache sein soll, und zwar mit Jake Gyllenhaal (37, "Nightcrawler") in der Hauptrolle. Es könnte also ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Hollywoodstars anstehen.