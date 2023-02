Vier Mal nominiert, vier Mal gewonnen: Superstar Harry Styles ist der große Gewinner bei den diesjährigen Brit Awards.

Harry Styles hat bei den diesjährigen Brit Awards abgeräumt. Der Sänger gewann bei der Preisverleihung in London alle vier Kategorien, in denen er nominiert war. Der Musiker holte die Trophäe für den besten Song ("As It Was"), das beste Album ("Harry's House"), den besten Pop/R&B-Act und den Preis für den besten Künstler. Damit konnte Styles seinen Erfolg von den Grammy Awards am vergangenen Wochenende wiederholen, wo er die Kategorien "Album des Jahres" und "Bestes Gesangsalbum - Pop" gewann.

Auch Beyoncé darf jubeln

Styles hatte neben Wet Leg die meisten Nominierungen bei den Brit Awards. Das Duo gewann zwei seiner vier Nominierungen, in den Kategorien "Beste neue Künstler" und "Beste britische Gruppe". US-Star Beyoncé, 41, gewann ebenfalls zwei Preise, als beste internationale Künstlerin und für den internationalen Song des Jahres ("Break My Soul"). Sie erschien nicht persönlich bei der Zeremonie, sondern schickte eine aufgenommene Rede, in denen sie sich bei ihren Fans bedankte.

Harry Styles und Wet Leg gehörten auch zu den Künstlern, die bei der Preisverleihung auf der Bühne Musik machten. Der Comedian Mo Gilligan war Gastgeber des Abends.