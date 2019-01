Die Nominierungen der Brit Awards wurden bekannt gegeben. Und erneut könnte Sängerin Dua Lipa (23) die große Gewinnerin des Abends werden. Die 23-Jährige, die mit fünf Nominierungen im vergangenen Jahr bereits einen Rekord aufgestellt hat, ist in diesem Jahr erneut vier Mal am Start. Ebenfalls vier Mal nominiert ist die Sängerin Anne-Marie (27).

Dua Lipa ist in der Kategorie "Britisches Video des Jahres" gleich zwei Mal nominiert. Für ihre Single "IDGAF" und für die Kollaboration mit Star-DJ Calvin Harris (34) "One Kiss". Beide Songs sind auch in "Britisches Video des Jahres" unter den Favoriten. Anne-Marie tritt in der gleichen Kategorie und in "Britische Single" mit ihrem Lied "2002" an. Außerdem ist die 27-Jährige in "Britische Solo-Künstlerin" und für ihren Longplayer "Speak Your Mind" in "Britisches Album des Jahres" nominiert.

Jay Z (49) und Beyoncé (37) gehen mit ihrem gemeinsamen Projekt "The Carters" als "Gruppe international" an den Start. Die Verleihung der Brit Awards findet am 20. Februar statt.