Prinz William und Herzogin Kate legten einen letzten Halt auf ihrer "Christmas Express"-Tour ein - und trafen dabei auf ihre Familie.

Prinz William (38) und Herzogin Kate (38) haben auf ihrer "Christmas Express"-Tour, die sie per Zug durch ganz Großbritannien gebracht hat, einen letzten besonderen Halt eingelegt. Auf Schloss Windsor trafen sie auf Queen Elizabeth II. (94), Prinz Charles (72), Herzogin Camilla (73), Prinzessin Anne (70), Prinz Edward (56) und Sophie von Wessex (55). Die Mitglieder der britischen Königsfamilie feierten damit ein seltenes Familientreffen in der Corona-Pandemie. Die Queen wurde zuvor laut "Daily Mail" seit Ausbruch der Pandemie im März bei keinem gemeinsamen öffentlichen Termin mit ihrer Familie gesehen.

Prinz Philip (99), der Ehemann der Queen, war bei dem öffentlichen Auftritt in Windsor nicht anwesend. Das Ehepaar hat sich nach Ausbruch der Pandemie dorthin zurückgezogen. Gemeinsam bedankten sich die Royals nach einem Musikständchen vor den Türen des Schlosses bei den freiwilligen Helfern und Mitarbeitern von Charity-Organisationen, die den Menschen durch die Weihnachtszeit helfen, heißt es auf Twitter. Für den besonderen Anlass wählte das Oberhaupt der britischen Königsfamilie einen festlichen Look: Die Queen erschien in einem Mantel samt Hut in weihnachtlichem Rot.