Sollte eigentlich in genau einer Woche ins britische Dschungelcamp in Wales: Tänzer AJ Pritchard

In wenigen Tagen soll die britische Ausgabe des Dschungelcamps starten. Doch nun wurde der erste Kandidat positiv auf das Coronavirus getestet.

Walisische Burg statt australisches Lagerfeuer: So lauten die Pläne für die diesjährige Staffel des britischen Dschungelcamps. Bereits im August entschieden die Verantwortlichen der Show "I'm a Celebrity... Get Me Out Of Here", dass die Sendung aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht in Australien stattfinden kann. Stattdessen soll die 20. Staffel in einer verlassenen Burg in Wales gedreht werden.

Doch eine Woche vor dem geplanten Start gibt es neue Probleme: Einer der Teilnehmer wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Wie die britische Zeitung "The Sun" berichtet, handelt es sich dabei um den Tänzer AJ Pritchard, der in Großbritannien vor allem durch seine Auftritte in dem Format "Strictly Come Dancing" bekannt ist.

Demnach wurde die Coronavirus-Infektion des 26-Jährigen während eines Routinetests aller Kandidaten festgesellt. Pritchard sei daraufhin von den anderen Teilnehmern und der TV-Crew isoliert worden und befinde sich derzeit Nahe des Drehorts gemeinsam mit seiner Freundin in Quarantäne.

Britisches Dschungelcamp startet am 15. November

Es ist bisher unklar, ob der Tänzer am britischen Dschungelcamp teilnehmen kann, das am 15. November startet. Große Sorge herrsche zudem, dass sich gegebenenfalls noch mehr Stars angesteckt haben könnten. Vor allem für die älteren Kandidaten gelte nun besondere Vorsicht. Wer neben Pritchard ins Camp ziehen wird, soll am heutigen Sonntagabend in einer Show offiziell bestätigt werden.

Ursprünglich hätte auch die deutsche Ausgabe "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" im walisischen Schloss Gwrych Castle stattfinden sollen. Doch aufgrund der erneut zugespitzten Corona-Lage und den damit verbundenen Beschränkungen sei dies nicht mehr möglich, so RTL. Markus Küttner, Unterhaltungschef des Senders, erklärte: "Wir hatten bis zuletzt gehofft, dass wir die nächste Staffel von 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' in Wales produzieren können. Doch mit dem Anstieg der Infektionszahlen haben wir uns im engen Austausch mit unserem Produzenten ITV Studios dagegen entschieden."

Stattdessen wird es eine heimische Produktion geben. "So sehr uns diese Produktion am Herzen liegt, die Sicherheit und die Gesundheit für alle Beteiligten haben absolute Priorität. Deshalb planen wir eine neue, spannende IBES-Show mit Sonja und Daniel in Deutschland. Die Zuschauer können sich auf ein großes Spektakel im Januar freuen", sagte Küttner.