Die britische Ausgabe des Dschungelcamps möchte eigentlich nach Australien zurückkehren. Doch Australiens Grenzen bleiben geschlossen.

Die Macher der britischen Ausgabe des Dschungelcamps müssen sich entscheiden: Wird die Show 2021 wieder in Wales gedreht oder kehrt man zurück ins australische Outback? Laut der britischen Boulevardzeitung "The Daily Mail" bleiben den Chefs von "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" genau zwei Wochen, um zu entscheiden, wo sich die britischen Stars den ekelhaften Aufgaben stellen müssen.

Bisher plane man mit Gwrych Castle im Norden von Wales, doch der große Wunsch wäre es, wieder in Australien im angestammten Camp zu drehen. Würde man sich für Australien entscheiden, würde allerdings die Gefahr bestehen, dass die Dreharbeiten aufgrund der Corona-Pandemie kurzfristig abgesagt werden müssen, so ein Insider. In Wales könnten die Dreharbeiten dagegen definitiv stattfinden.

Wie steht es um das deutsche Dschungelcamp?

Dem Insider zufolge spiele auch das Geld bei den Überlegungen eine Rolle. In Wales würden demnach deutlich mehr Kosten anfallen als in Australien. Ein Sprecher des ausstrahlenden Senders ITV bestätigte auf Anfrage der "Daily Mail", dass man für beide Locations einen Plan in der Hinterhand habe.

Eigentlich wollte die australische Regierung die Grenzen des Landes ab Oktober wieder öffnen. Nun wurde aber bekannt gegeben, dass sie voraussichtlich bis März 2022 geschlossen bleiben. Wird damit auch die deutsche Version, "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (RTL), in Wales produziert? In Australien teilten sich die beiden Sender das Camp. Das RTL-Dschungelcamp sollte Anfang Januar 2021 ebenfalls in der Ruine der 200 Jahre alten Burg "Gwrych Castle" in Wales entstehen. Doch mit dem Anstieg der Infektionszahlen in Wales hatte man sich letztendlich doch für eine Produktion in Deutschland entschieden.

Der Sender strahlte stattdessen die Ersatzsendung "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" aus, in der ein fester Teilnehmer für die kommende Dschungelcamp-Staffel gesucht wurde. Am Ende gewann Ex-"Bachelorette"-Kandidat Filip Pavlovic (27) das Ticket für das Camp 2022. Auch Sänger Lucas Cordalis (53) und Designer Harald Glööckler (55) stehen bereits als Kandidaten für das nächste Dschungelcamp fest.