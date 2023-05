Wie geht es mit der Karriere von Britney Spears weiter? Eine Doku äußert den Verdacht, dass sie auf keiner Konzert-Bühne mehr stehen wird.

Wie geht die Karriere von Popstar Britney Spears (41) weiter? Wie das US-Portal "TMZ" erfahren haben will, könnte die Sängerin nie wieder auf eine Bühne zurückkehren. In einer neuen Dokumentation über Spears, die am kommenden Montag zum ersten Mal ausgestrahlt werden wird, gehen die Macher dem Phänomen Spears auf den Grund. Dabei steht vor allem auch ihre mögliche Zukunft im Fokus.

Mehrere enge Vertraute von Spears sollen darin zu Wort kommen und unisono behaupten: Auftritte oder gar ganze Tourneen kommen derzeit überhaupt nicht infrage. Zwar wolle Britney Spears ihre Karriere fortsetzen, dabei aber nicht mehr auf Bühnen auftreten. In Zukunft könnte es so also nur noch neue Songs und Alben von Spears geben, aber keine Konzerte mehr. Spears seien die endlosen Proben vor solchen Touren zu viel. Sie wolle die Choreografien nicht mehr auswendig lernen und habe kein Interesse mehr an einem Bühnen-Comeback.