"Mind Your Business", die neue Single von Britney Spears und will.i.am ist draußen - und hat es wieder klar auf die Tanzfläche abgesehen.

Die Gerüchte haben sich bewahrheitet: will.i.am (48) und Britney Spears (41) haben mit "Mind Your Business" das musikalische Comeback der Pop-Prinzessin eingeläutet. Der Track ist unter anderem auf Spotify oder YouTube zu hören.

Wie schon ihr 2013 erschienener gemeinsamer Song "Scream and Shout" hat es auch ihre aktuelle Zusammenarbeit mit klarem Partybeats und der direkten Ansage "Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten" eindeutig auf die Tanzflächen der Clubs abgesehen.

Es geht um fehlende Privatsphäre

Im Text geht es um den Promi-Status der Protagonisten und fehlende Privatsphäre. So heißt es unter anderem: "Everybody lookin' at me like I was the breakin' news / Police gotta stayin' watchin' every step I take /Every move I make, every breath I take", zu Deutsch: "Jeder sieht mich an, als wäre ich die Breaking News / Die Polizei beobachtet jeden Schritt, den ich mache / Jede Bewegung, die ich mache, jeden Atemzug, den ich nehme".

Britney und will.i.am haben schon oft zusammen gearbeitet. Neben "Scream & Shout" nahmen sie den gemeinsamen Track "Big Fat Bass" für Britneys Album "Femme Fatale" (2011) auf. Zudem produzierte der Musiker ihr komplettes "Britney Jean"-Album (2013).

Abgesehen von "Hold Me Closer" - dem Remix von Elton Johns (76) "Tiny Dancer"- ist "Mind Your Business" Spears' erster Song seit dem Ende ihrer Vormundschaft durch ihren Vater im Jahr 2020. Das letzte Album von Britney, "Glory", kam 2016 heraus.