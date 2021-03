Wieso wurde Hollywoodstar Brittany Murphy nur 32 Jahre alt? Dieser Frage will sich bald schon eine HBO-Doku annehmen.

Welche Umstände haben dazu geführt, dass der aufsteigende Hollywoodstern von Schauspielerin Brittany Murphy am 20. Dezember 2009 so jäh sein Ende fand? Das Leben und den mysteriösen Tod des "Clueless"-Stars mit gerade einmal 32 Jahren will laut "People" eine zweiteilige Doku beleuchten, an der HBO derzeit arbeitet.

Murphy war vor rund elf Jahren in ihrem Badezimmer kollabiert und verstorben, nachdem sie mehrere Tage grippeähnliche Symptome gezeigt hatte. Ihr Tod wurde von den zuständigen Behörden mit Herzversagen erklärt, später als Folge einer falschen Selbstmedikation als Unfall eingestuft und der Fall von der Polizei geschlossen.

Doch rund fünf Monate später kam auch ihr Witwer Simon Monjack unter auffällig ähnlichen Umständen ums Leben. Danach äußerte vor allem Murphys Vater Zweifel an der offiziellen Erklärung für die Todesumstände und verdächtigte seine Ex-Frau, etwas mit dem Tod der beiden zu tun zu haben. Zur geplante Doku heißt es: "Die Serie wird über die Verschwörungstheorien und Überschriften hinausgehen und neue Interviews mit Menschen beinhalten, die Brittany nahestanden."