Bruce Springsteen ist bald wieder "on the Road".

Bruce Springsteen hat eine Tour mit seiner E Street Band für 2022 angekündigt. Außerdem verriet "The Boss", dass er an neuer Musik arbeitet.

Fast schon nebenbei hat Bruce Springsteen (71) in einem Interview verraten, dass für 2022 eine Tour geplant ist. "Ich wusste, dass wir nächstes Jahr mit der Band auf Tour gehen werden", sagte der Musiker in einem Interview mit dem Radio-Sender "E Street Radio", aus dem unter anderem das "Rolling Stone"-Magazin zitiert.

Damit bestätigt "The Boss" beiläufig, denn in der Frage ging es eigentlich um seine Broadwayshow, was bereits gemunkelt wurde und sprach darüber hinaus auch noch über neue Musik und versprach, dass seine Fans "Spaß haben werden" mit bislang unveröffentlichtem Archivmaterial, das noch dieses Jahr veröffentlicht werden soll. Außerdem arbeite er an verschiedenen weiteren Projekten: "Wir werden im Herbst etwas herausbringen. Ich habe Projekte, an denen ich gearbeitet habe und wir haben an vielem aus dem Archiv gearbeitet. Es wird eine Überraschung werden", so Springsteen weiter.

Als Gastmusiker unterwegs

Auch wenn der Musiker im Bezug darauf noch recht vage blieb, wurde er bei anderen Projekten deutlich konkreter. Zum einen bei der Zusammenarbeit mit Sänger John Mellencamp (69): "Ich habe an drei Songs von Johns Album gearbeitet und mit ihm Zeit in Indiana verbracht. Ich mag John sehr. Er ist ein toller Songwriter und wir sind mittlerweile enge Freunde geworden und hatten sehr viel Spaß. Ich habe auch ein wenig auf seiner Platte gesungen."

Zum anderen sprach "The Boss" über eine Kollaboration mit der Indie-Rock-Band The Killers: "[Sänger] Brandon Flowers und ich haben gemeinsam mit der Band gearbeitet. Es wird bald erscheinen, vielleicht in einer Woche oder so. Ich war ziemlich beschäftigt."