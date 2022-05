Bruce Springsteen hat eine große Tour angekündigt. "The Boss" wird 2023 für drei Konzerte auch nach Deutschland kommen.

Bruce Springsteen (72) und seine E Street Band gehen 2023 auf große Tour. Das hat der Rockmusiker unter anderem auf seiner Webseite angekündigt. Zunächst wird der 72-Jährige Konzerte in den USA geben, bevor er im April auch Shows in Europa spielt. Diese führen ihn nach Spanien, Irland, Frankreich, Italien, Schweden, Norwegen, Dänemark, Österreich sowie in die Niederlande, die Schweiz - und nach Deutschland.

Hierzulande gibt Bruce Springsteen insgesamt drei Konzerte: Am 21. Juni 2023 in Düsseldorf in der Merkur Spiel-Arena, am 15. Juli in Hamburg im Volksparkstadion und am 23. Juli im Olympiastadion in München.

Bruce Springsteen freut sich auf die Tour

"Nach sechs Jahren freue ich mich darauf, unsere großartigen und treuen Fans im nächsten Jahr wiederzusehen", wird Springsteen in einem Statement zitiert. "Und ich freue mich darauf, wieder einmal die Bühne mit der legendären E Street Band zu teilen. Wir sehen uns da draußen, nächstes Jahr - und darüber hinaus."

Die angekündigten Konzerte sind die ersten Live-Shows von Bruce Springsteen und der E Street Band seit der internationalen "The River"-Tour 2016 und 2017. Der letzte gemeinsame Auftritt fand im Rahmen der US-Comedy-Show "Saturday Night Live" im Dezember 2020 statt.