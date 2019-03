Im Juli 2018 feierte das Musical "Pretty Woman" in Chicago große Weltpremiere. Das Besondere: Bryan Adams (59) hat alle 21 Songs für das Bühnenstück zum gleichnamigen Liebesfilm selbst geschrieben und eingesungen. Im September 2019 startet das Musical in Hamburg. Doch für Fans des kanadischen Superstars gibt es noch mehr gute Nachrichten. Der 59-Jährige ist nach den Aufnahmen für "Pretty Woman" einfach im Studio geblieben und hat direkt an weiterer Musik gearbeitet.

Das Endergebnis ist sein 14. Studioalbum "Shine A Light", das am 1. März erscheint. Den gleichnamigen Auftaktsong "Shine A Light" hat der Grammy-Gewinner bereits am 17. Januar veröffentlicht. Das Lied, das seine typischen Pop- und Rock-Elemente enthält, hat der Kanadier in enger Zusammenarbeit mit Superstar Ed Sheeran (38, "Perfect") komponiert. Die beiden hatten sich bei einem von Sheerans Konzerten in Dublin kennengelernt und sind nach dem Zusammentreffen in Kontakt geblieben.

"Es ist der Wahnsinn, wie diese Strophen aus seinem Mund klingen!"

"Eines Tages schickte ich ihm dann diesen Refrain für einen neuen Song, den ich 'Shine A Light' getauft hatte - und fragte ihn einfach, ob er in diesem Fall Lust auf eine Zusammenarbeit hätte", erzählte Adams. Nur wenige Tage später seien die ersten Strophen von Sheeran wieder bei ihm angekommen und Adams war begeistert. "Es ist der Wahnsinn, wie diese Strophen aus seinem Mund klingen!"

Besonderes Duett mit JLo

Auch aus dem Mund von Bryan Adams klingt der rockige Song ziemlich gut, genau wie die 11 anderen Hits, die mit "Shine A Light" einhergehen. Doch nicht nur Popgröße Ed Sheeran hat am neuen Adams-Album tatkräftig mitgeholfen - auch Jennifer Lopez (49) ist mit von der Partie. Die Schauspielerin und Sängerin ist sogar stimmlich vertreten, sie singt gemeinsam mit Adams das Duett "That's How Strong Our Love Is". Auch über diese Zusammenarbeit findet der Musiker nur positive Worte. "Die Arbeit mit Jennifer war ein Traum. Unsere Stimmen harmonieren unfassbar gut miteinander."

Bryan Adams hat in den letzten vier Jahrzehnten mehr als 75 Millionen Alben verkauft und seine Hits wie "Summer of '69" und "(Everything I Do) I Do It For You" sind zu legendären Evergreens geworden. Auch das neue Album enthält die für den Rockstar bekannte Mischung aus Rock, Pop und R&B. Pünktlich zur Veröffentlichung des Albums startet der 59-Jährige die große "Shine A Light"-Tournee, die bereits am 25. Februar in Belfast begonnen hat und den Kanadier im Juni auch für fünf Konzerte nach Deutschland bringt.