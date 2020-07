Dreharbeiten für einen großen Actionfilm sind häufig kein Zuckerschlecken. Das musste jetzt auch Bryce Dallas Howard (39, "The Help") schmerzlich feststellen. Die US-Schauspielerin und Tochter von Regisseur Ron Howard (66, "Apollo 13") arbeitet derzeit am dritten Teil der Dinosaurier-Reihe "Jurassic World" von Filmemacher Colin Trevorrow (43). Auf Twitter präsentiert sie nun die Verletzungen, die sie sich bei der Stuntarbeit zuzog.

"Hebt die Hände, wenn ihr euch freut, wieder Stunts zu machen!!", schreibt die 39-Jährige zu drei Fotos, die schlimme Blessuren an ihren Armen und Beinen zeigen. Ihre Fans zeigen sich in den Kommentaren zum Teil besorgt, ein Nutzer schreibt: "Jesus, das sieht schmerzhaft aus! Danke, dass du dich für die Rolle so ins Zeug legst, aber pass auf dich auf, Bryce!"

Co-Star Chris Pratt ist an ihrer Seite

Die Schauspielerin hatte die Bilder auf den Kurznachrichtendienst hochgeladen, nachdem ihr "Jurassic World"-Co-Star Chris Pratt (41, "Guardians of the Galaxy") sie dazu aufgefordert hatte. Als Reaktion auf ein von Howard gepostetes Foto, das die beiden Co-Stars lachend am Filmset zeigt, schrieb er: "Zeig ihnen die Bilder von den Verletzungen!!! (Sie hat einige krasse Verletzungen von der Stuntarbeit) Zeig sie!!!"

"Jurassic World: Dominion" ist der erste große Blockbuster-Film, der in England nach dem Corona-Lockdown die Dreharbeiten fortsetzt. Berichte über eine Drehverzögerung wegen angeblicher Covid-19-Fälle am Set wies das Filmstudio Universal zurück. Der Film soll in Deutschland am 10. Juni 2021 in die Kinos kommen.