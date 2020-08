BTS meldet sich zurück an die Spitze. Das Musikvideo zur neuen Single "Dynamite" bringt der K-Pop-Band den nächsten YouTube-Rekord ein.

Die erfolgreiche K-Pop-Band BTS ist um einen YouTube-Rekord reicher. Das Musikvideo zu ihrem neuen Song "Dynamite" wurde auf der Online-Videoplattform in den ersten 24 Stunden ganze 101,1 Millionen Mal angeklickt. YouTube bestätigte den neu aufgestellten Rekord der sieben Südkoreaner unter anderem dem US-Wirtschaftsmagazin "Forbes".

BTS konnte im vergangenen Jahr schon einmal einen 24-Stunden-Rekord aufstellen. Der Song "Boy With Luv" mit Halsey (25) wurde damals rund 74,6 Millionen Mal angeklickt. Im Juli 2020 mussten sich die Musiker dann allerdings der weiblichen Konkurrenz von Blackpink geschlagen geben. Die Girlgroup konnte mit "How You Like That" stolze 86,3 Millionen Klicks innerhalb der ersten 24 Stunden erzielen. Seit dem 22. August heißt der offizielle Rekordhalter nun wieder BTS.