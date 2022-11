BTS-Sänger muss zum Wehrdienst in "Fronteinheit"

K-Pop-Star BTS-Sänger muss zum Wehrdienst in "Fronteinheit"

Keine Ausnahme für Popstars: Der älteste Sänger der K-Pop-Band BTS muss im Dezember in Südkorea seinen Wehrdienst antreten. BTS hatte bereits eine Band-Pause angekündigt.

Das älteste Mitglieder der weltweit erfolgreichen K-Pop-Band BTS muss Mitte Dezember seinen Wehrdienst antreten. Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Donnerstag berichtete, wird der 29-jährige Jin erst eine fünfwöchige Grundausbildung durchlaufen, bevor er einer "Fronteinheit" zugeteilt wird. Fans reagierten besorgt. "Mir wurde buchstäblich das Herz schwer, als ich las, dass er an der Front eingesetzt wird", schrieb ein Fan auf Twitter. "Warum an der Front? Warum?"

Keine Ausnahme für BTS

In Südkorea muss jeder gesunde Mann bis zu seinem 30. Lebensjahr einen rund zwei Jahre langen Wehrdienst ableisten. Wer sich entzieht, muss mit einer Gefängnisstrafe rechnen. Eine Befreiung ist nur für Spitzensportler wie Olympia-Medaillengewinner sowie klassische Musiker vorgesehen. Popstars fallen nicht in diese Kategorie, obwohl in Südkorea seit Jahren über eine Ausnahmeregelung für die BTS-Stars diskutiert wird.

Die sieben Mitglieder von BTS sind mittlerweile zwischen 24 und 29 Jahre alt. Es war daher schon länger klar, dass zumindest Jin bald seinen Wehrdienst antreten muss. Im Juni hatte die Gruppe ohnehin angekündigt, dass sie eine Auszeit nehmen und sich die einzelnen Mitglieder vorübergehend auf Solo-Projekte konzentrieren wollten.