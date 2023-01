2022 ist vorbei und Amazon hat eine Liste mit den meistverkauften Büchern des Jahres zusammengestellt. Was sind die Buch-Bestseller 2022?

Was sind die populärsten Bücher des letzten Jahres? Wer noch nach einem spannenden Buch sucht, um mit guter Lektüre ins neue Jahr zu starten, befindet sich hier an der richtigen Adresse. Ob Ratgeber, Krimi oder philosophischer Roman: Die Buch-Bestseller 2022 halten einige lesenswerte Titel bereit. Unter den Büchern, die 2022 besonders oft bei Amazon oder Thalia verkauft wurden, finden sich Neuerscheinungen wie der neue Psychothriller von Fitzek als auch altbekannte Verkaufsschlager wie "Das Café am Rande der Welt". Das sind die Top-Seller.

1. Stefanie Stahl: Das Kind in dir muss Heimat finden

Es ist allgemein bekannt, dass negative Erfahrungen in der frühen Kindheit die Psyche hinein in das Erwachsenenalter prägen. Psychologin und Bestsellerautorin Stefanie Stahl regt dazu an, die Vergangenheit aufzuarbeiten und sich mit dem inneren Kind auseinanderzusetzen. Mit einfachen Beispielen zeigt sie Möglichkeiten, das Selbstbewusstsein zu stärken: Wichtig ist, sich selbst zu akzeptieren, klar zu kommunizieren, zielgerichtet zu handeln und zu lernen, das Leben zu genießen.

Fazit: Passend für einen guten Start ins neue Jahr hilft dieser Ratgeber dabei, sich selbst besser kennenzulernen und Beziehungen zu anderen glücklicher zu gestalten. Kein Wunder, dass sich dieser Buch-Bestseller schon seit Jahren auf der Bestseller-Liste angesiedelt hat. Während der Ratgeber beim Versandriesen Amazon 2022 Platz 1 ergattert hat, ist es bei Thalia das am fünftbesten verkaufte Buch.

Genre : Ratgeber

2. Sebastian Fitzek: Mimik

Hannah Herbst überführt Verbrecher anhand ihrer Mimik – als Mimikresonanz-Expertin deutet sie die Körpersprache von Menschen und hat schon einige Fälle lösen können. Doch nach einer Operation leidet sie an Gedächtnisverlust und wird gleichzeitig mit dem schrecklichsten Fall ihrer Karriere konfrontiert: Eine vorher unauffällige Frau hat ihre eigene Familie brutal ermordet. Doch ihr gelingt die Flucht aus dem Gefängnis, und Hannah bleibt nur ein kurzes Geständnisvideo der Frau, um sie zu finden. Der Haken: Die Mörderin in dem Video ist Hannah selbst.

Fazit: Bestsellerautor Sebastian Fitzek gelingt mit diesem spannenden Psychothriller ein erneuter Hit. Die Geschichte ist fesselnd geschrieben und überrascht mit einigen Plottwists. Auf der Top-100-Liste von Thalia steht "Mimik" sogar auf Platz 1.

Genre : Psychothriller

3. Delia Owens: Der Gesang der Flusskrebse

Der Tod von Chase Andrews zieht alle Aufmerksamkeit auf Kya Clark, die isoliert im Marschland lebt. Die Bewohner der Küstenstadt sind sich einig: Das Marschmädchen ist schuldig für den Tod. Sie lebt allein in der Natur und nennt Stein, Seevogel und Muscheln ihre Familie. Als zwei junge Männer auf das schöne Mädchen aufmerksam werden, wird ihr Leben auf den Kopf gestellt.

Fazit: Die Geschichte des Marschmädchens lebt von atmosphärischen Naturbeschreibungen und spannungsvollen Handlungssträngen. Wer einen intensiven Pageturner sucht, wird beim Romandebüt von Delia Owens fündig. Nicht nur bei Amazon zählt der Roman zu den Buch-Bestsellern 2022, auch Thalia hat viele Exemplare verkauft.

Genre : Kriminalgeschichte, Coming-of-Age-Drama

4. Thomas Kehl: Das einzige Buch, das Du über Finanzen lesen solltest

Wie legt man Geld gewinnbringend an? Der ehemalige Investmentbanker Thomas Kehl und die Journalistin Mona Linke erklären ausführlich, wie man mithilfe von Aktien und ETFs Geld sicher anlegen und vermehren kann.

Fazit: Wer nach einem verständlichen Finanzratgeber sucht, wird bei diesem Buch-Bestseller 2022 fündig. Geschrieben von den Content Creatern des YouTube-Kanals "Finanzfluss" erhält man einen unkomplizierten Crashkurs für den Vermögensaufbau.

Genre : Finanzratgeber

5. John Strelecky: Das Café am Rande der Welt

Der Besuch in einem kleinen Café (am Rande der Welt) verändert für den gestressten Werbemanager John das Leben. Er ist auf der Durchreise und will eigentlich nicht lange bleiben, doch dann entdeckt er auf der Speisekarte drei Fragen: Warum bist du hier? Hast du Angst vor dem Tod? Führst du ein erfülltes Leben? John beginnt über den Sinn des Lebens nachzudenken und stellt fest, dass viele Dinge in seinem Leben anders laufen könnten.

Fazit: Diese kurze Erzählung hält sich hartnäckig auf den Bestseller-Listen. Das kurzweilige Buch betrachtet das Leben humorvoll und tiefgründig aus verschiedenen Blickwinkeln und bietet eine Einladung zum Nachdenken.

Genre : Erzählung über den Sinn des Lebens

6. Kurt Krömer: Du darfst nicht alles glauben, was du denkst

Kurt Krömer, der eigentlich Alexander Bojcan heißt, wurde als Komiker bekannt. Der alleinerziehende Vater und trockene Alkoholiker will sich nicht mehr länger verstecken. In seinem Buch spricht er schonungslos offen über seine schwere Depression und die Zeit in der Tagesklinik. Dabei will Bojcan nicht nur ein Tabu brechen, sondern mit dem offenen Lebensbericht Menschen Hoffnung geben, die selbst unter der Krankheit leiden.

Fazit: Trotz der schweren Thematik handelt es sich bei diesem Buch nicht um einen Leidensbericht – vielmehr erhält der Leser eine komische und extrem liebenswerte Liebeserklärung an das Leben und die Kunst. Sowohl bei Amazon als auch bei Thalia zählt das Buch zu den Buch-Bestsellern des letzten Jahres.

Genre : Biografie

7. Bonnie Garmus: Eine Frage der Chemie

Es ist 1961, und die studierte Chemikerin Elizabeth Zott versucht, ihre Karriere in einer von Männern dominierten Welt zu verfolgen. Frauen sind dazu verdonnert, Hemdblusenkleider zu tragen und dem Gartenverein beizutreten, anstatt in der Wissenschaft mitzuwirken. Einzig der einsame Nobelpreiskandidat Calvin Evans glaubt an Elizabeth – doch auch im Jahr 1961 stellt das Leben seine Hürden in den Weg.

Fazit: Elizabeth Zott ist eine literarische Heldin, die einen mit tiefgründiger und emotionaler Geschichte in den Bann zieht. Charmant, feministisch, unterhaltsam – dank heiterem Schreibstil entpuppt sich dieser Buch-Bestseller 2022 als ideale Urlaubslektüre.

Genre : Belletristik

8. James Clear: Die 1%-Methode. Minimale Veränderung, maximale Wirkung

Das neue Jahr hat begonnen, und die Frage kommt auf, wie lange wir dieses Jahr mit den guten Vorsätzen durchhalten werden. Ob abnehmen, mit dem Rauchen aufhören oder berufliche Ziele: "Die 1%-Methode" verrät, wie man Gewohnheiten langfristig umstellen kann. Laut Bestsellerautor James Clear erreicht man seine Ziele, wenn man jeden Tag ein wenig dafür tut. Kleine Veränderungen mit großer Wirkung – so lautet das Motto.

Fazit: Wer seinen Alltag nachhaltig umstrukturieren und nicht nur kurzweilig am Ball bleiben möchte, sollte es dieses Jahr mit der "1%-Methode" probieren. Bei Amazon ist der Ratgeber auf Platz 8 der meistverkauften Bücher im Jahr 2022.

Genre : Selbsthilfe

9. Marc-Uwe Kling: Das NEINhorn

Das trotzige NEINhorn will nicht – "Nein" ist sein Lieblingswort. Es verhält sich ganz und gar nicht einhornmäßig und bricht eines Tages sogar aus seiner Zuckerwattewelt aus. Auf seinem Weg trifft es auf den WASbär, den NAhUND und die KönigsDOCHter. Da alle ihren eigenen Kopf haben, wird es unter den neuen Freunden nicht langweilig.

Fazit: Mit gutem Wortwitz und lustigen Illustrationen überzeugt das Kinderbuch nicht nur die Kleinen. "Das NEINhorn" von Marc-Uwe Kling wird ab drei Jahren empfohlen – doch auch der ein oder andere Erwachsene wird sich beim Vorlesen ein Lachen nicht verkneifen können.

Genre : Kinderbuch

10. Philippa Perry: Das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen

Psychotherapeutin und Mutter Philippa Perry erklärt im Buch-Bestseller "Das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen", worauf es bei der Beziehung zwischen Eltern und Kindern ankommt. Wie entstehen Fehler in der Beziehung – und haben sogar mit der eigenen Kindheit zu tun? Philippa Perry zeigt, wie wir schmerzliche Erfahrungen aus der eigenen Kindheit heilen können, anstatt sie an unsere eigenen Kinder weiterzugeben.

Fazit: Insbesondere Eltern oder werdenden Eltern wird dieser Ratgeber empfohlen. Die Autorin sensibilisiert einen, über vieles nachzudenken und auch sich selbst zu reflektieren. Dank einfacher, klarer Schreibweise und Beispielen aus der Praxis können Leser viel für die eigene Erziehung der Kinder dazulernen.

Genre : Erziehungsratgeber

Buch-Bestseller 2022: Was ist lesenswert?

Die Buch-Bestseller 2022 sind überraschend abwechslungsreich. Zu den meistverkauften Büchern bei Amazon zählen einige Ratgeber zu Persönlichkeitsentwicklung, Erziehung und Finanzen sowie Kriminalromane und inspirierende Geschichten. Thalia hat ebenfalls einige dieser Buch-Bestseller auf der Top-100-Liste. Ob lesenswert oder nicht: Das entscheidet natürlich der persönliche Büchergeschmack. Bei dieser Top 10 ist jedoch sicherlich die passende Lektüre für jeden Geschmack dabei.

Hinweis: Dieser Artikel erschien zuerst auf ntv.de

