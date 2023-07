Ob am Strand im Urlaub oder entspannt daheim: Ein gutes Buch steigert die Laune und hat bestenfalls noch andere positive Effekte. Wir haben die besten Buchtipps für den Sommer 2023 zusammengetragen.

von Mareike Fangmann Der Sommer 2023 ist bisher zwar weniger sonnig und sommerlich als erhofft. Umso mehr Zeit bietet er aber für ein gutes Buch. Wir haben Buchtipps für die Urlaubszeit.

Sie möchten am Strand entspannen und sich dabei ein wenig unterhalten lassen von einem guten Buch? Oder möchten Sie die Sommerzeit für die Persönlichkeitsentwicklung nutzen? Oder um Ihr Sichtfeld zu erweitern? Wir haben passende Buchtipps für den Sommer 2023, um die Zeit mit guter Lektüre zu füllen.

1. Tipp: "22 Bahnen" von Caroline Wahl

Seicht und rau zugleich: So wird der Roman "22 Bahnen" von Caroline Wahl oftmals von Leser:innen beschrieben. Und damit ist er der ideale Buchtipp für den Sommer 2023. Es ist eine Geschichte zwischen Verantwortung und Freiheit, die vom Charakter Tilda verkörpert wird. Die Studentin lebt mit ihrer alkoholabhängigen Mutter und kleinen Schwester, um die sie sich kümmern muss, in einer Kleinstadt. Während ihre Freund:innen die Welt kennenlernen, ist Tilda gefangen in einem traurigen Alltagstrott. Bis das Schicksal es gut mit ihr meint und sie sich für eine kurze Zeit frei fühlt. Doch die familiären Pflichten hören nicht auf, die junge Frau einzuengen. Eine mitreißende Geschichte, die vielleicht den einen oder die andere auch zum Nachdenken anregt. Auf jeden Fall ist es eines: gute Unterhaltung für den Sommer.

2. Tipp: "Die Macht der Freude" von Catherine Price

Wann hatten Sie das letzte Mal so richtig Spaß? Völlig befreit? Wer sich kaum daran erinnern kann, für den oder die ist das Buch "Die Macht der Freude" von Catherine Price genau das richtige. Die Autorin hat nach einer Spaßformel gesucht, um ihren Leser:innen beizubringen, mal wieder richtige, echte Freude zu verspüren. Und das tut Price, indem sie humorvoll, aber auch ernst davon berichtet, wie sie es geschafft hat, wieder mehr Spaß in ihr Leben zu bringen. Ein Buch, das definitiv lesenswert und ein wichtiger Teil der Buchtipps für den Sommer 2023 ist – um ihn aus vollem Herzen genießen zu können. Mit ganz viel Freude.

3. Tipp: "Du bist so schön, sogar der Tod erblasst" von Akwaeke Emezi

Akwaeke Emezis Roman "Du bist so schön, sogar der Tod erblasst" erzählt die klassische Liebesgeschichte neu. Im Buch sucht Feyi Adekola fünf Jahre nach dem Tod ihrer großen Liebe wieder nach Lust, Sex und Sinnlichkeit. Es beginnt eine Geschichte mit einer vermeintlich perfekten neuen Beziehung, einem Abenteuer auf einer Privatinsel in der Karibik und einem großen Tabu. Manchmal übertrieben und überzeichnet zeigt dieses Buch aber dennoch auf, wie spannend es sein kann, sich auch nach einem Verlust wieder ins Leben zu stürzen und auch mal Ungewohntes auszuprobieren, um sich selbst wieder lebendig zu fühlen. Eine anregende, außergewöhnlichere Geschichte und damit gut geeignet als einer unserer Buchtipps für den Sommer 2023.

4. Tipp: "Kompass für die Seele" von Bas Kast

Sicherlich schon vielfach empfohlen, aber eine Empfehlung, die in unseren Buchtipps für den Sommer 2023 nicht fehlen darf, ist Bas Kasts "Kompass für die Seele". Denn: Das Buch kann dabei helfen, sich selbst besser zu fühlen. Wie der Titel bereits verrät, liefert es eine Anleitung, um das Innere wieder in Einklang zu bringen. Wer den Sommer 2023 also dafür nutzen möchte, sich um sich selbst zu kümmern und daran zu arbeiten, sich besser zu fühlen, ist mit diesem Buchtipp gut beraten.

5. Tipp: "Blue Skies" von T. C. Boyle

Im neuen Roman von T.C. Boyle läuft der Countdown zur Apokalypse: Kalifornien geht in Flammen auf und Überschwemmungen bedrohen Florida. Es ist ein Roman über den Alltag in unseren heutigen Zeiten, in denen die Umwelt durcheinander gerät. Unterhaltsam, aber auch beängstigend und prophetisch. Für alle, die im Sommer 2023 nicht nur seichte Unterhaltung lesen möchten.

