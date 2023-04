Hunderttausende Touristen strömen jedes Jahr nach Rom. Doch im Herzen der ewigen Stadt, auf dem Forum Romanum, sind heute bis auf wenige Ausnahmen nur noch Fragmente und Fundamente längst zerstörter Prachtbauten zu sehen. Die blanken Steine und Ruinen lassen jedoch kaum erahnen, welchen Anblick das Zentrum der römischen Welt einst geboten hat.

Der Historiker James E. Packer und der Architekt Gilbert J. Gorski haben sich zusammengetan, um hier Abhilfe zu schaffen. Anhand zahlreicher wissenschaftlicher Arbeiten, antiker Quelle und Zeichnungen lassen sie das Forum Romanum wieder auferstehen.

Eine Momentaufnahme der Geschichte

Über Jahrhunderte hinweg schrieben die großen Männer Roms hier Geschichte. Dementsprechend lang ist auch die Geschichte der Bauwerke, in deren Mauern sich das politische Leben der antiken Supermacht abgespielte. Das Antlitz des Forum Romanum veränderte sich mehrmals radikal. Ständig wurde umgebaut, Gebäude brannten nieder, wurden wieder aufgebaut, versetzt oder ersetzt.

Eine Rekonstruktion kann also immer nur eine Momentaufnahme sein. Packer und Gorski präsentieren das Forum daher zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt: kurz nach 360 n. Chr.

Der Zeitpunkt ist keineswegs zufällig gewählt. Zu diesem Zeitpunkt standen die bedeutendsten Bauten noch, der Tempel des Saturn war nach einem Brand gerade wieder aufgebaut worden und die meisten Bauwerke waren in einem guten Zustand.

In beeindruckender Detailarbeit erwecken Packer und Gorski das Forum Romanum dieser Zeit mittels modernster 3D-Technik wieder zum Leben. In ihrem preisgekrönten Buch beleuchten die angesehenen Experten die Geschichte, Architektur und Rekonstruktion der wichtigsten Gebäude und stellen ihre architektonische Entwicklung und ihre Beziehung zueinander dar.

Zu den Autoren des "Forum Romanum"

Packer ist emeritierter Professor für klassische Archäologie und Philologie an der Northwestern University in Illinois. Im Laufe seiner akademischen Karriere veröffentlichte er unter anderem ein Standardwerk über das Trajansforum in Rom. Außerdem blickt er auf eine jahrzehntelange Erfahrung mit 3D-Rekonstruktionen antiker Stätten.

Gorski hat als Architekt bedeutende Projekte entworfen, und unter anderem die Zentrale von McDonalds in Oak Brook in Illinois. Er gilt als Experte für architektonische Illustrationen und 3D-Rekontruktionen.

Gemeinsam gelingt es Packer und Gorski, den Leser auf eine einzigartige Reise durch das antike Rom mitzunehmen. Zwischen diesen Säulengängen und Mauern aus Marmor wurde einst Weltgeschichte geschrieben. Einige Details mögen in das Gesamtbild von den Autoren hinzugedacht worden sein. Doch wer eine Vorstellung davon bekommen will, wo Caesar einst wohnte, die Kaiser wandelten oder der Senat tagte, der bekommt mit dem viel ausgezeichneten Bildband einen einmaligen Wegweiser.

"Das Forum Romanum": Sonderausgabe. 2. Aufl. 2022 (1. Aufl. 2017). 464 S. Erschienen im Verlag wbg Philipp von Zabern. Preis: 100 Euro.