Jeder dritte Deutsche hat das Vertrauen in die Politik verloren. Autorin Anita Blasberg ergründet, was da passiert ist

von Hannes Roß Es war der Satz ihrer Mutter, der Anita Blasberg auf die Suche gehen ließ: "Ich glaube an fast gar nichts mehr", hatte diese ihr gesagt. Die Antwort füllt jetzt das Buch "Der Verlust" – durch Gespräche mit den Menschen, die dabei waren, als sich unsere Welt wandelten.

Sie hatte nicht geahnt, wie tief der Graben war. Wie sehr das Vertrauen ihrer Mutter in die Politik verschwunden war. "Ich glaube an fast gar nichts mehr", gesteht die 71-Jährige ihrer Tochter, der Journalistin Anita Blasberg, zu Beginn der Pandemie. An den Ernst der Lage glaubt sie genauso wenig wie an den Sinn von Lockdown und Maskenpflicht. Ein Bekenntnis, das Blasberg erschüttert. Über Jahrzehnte hatte sie ihre Mutter als politisch engagierte Frau erlebt, überzeugt von gesellschaftlichem Fortschritt.