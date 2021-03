Nur wenige Büchern gelingt es, Wissen so anschaulich und leichtfüßig zu vermitteln, wie "Die Säuferinnen und die Säufer" (Katapult-Verlag), das einige der wichtigsten Denker in Bezug auf ihr Verhältnis zu Alkohol und anderen Drogen vorstellt. Das Buch beginnt mit einem Kapitel über Simone de Beauvoir, deren 1949 veröffentlichtes Buch "Das andere Geschlecht" als ein Meilenstein der feministischen Literatur gilt und dessen Einfluss kaum überschätzt werden kann. Als die Philosophin 1908 in Paris auf die Welt kam, gab es nur drei Länder, in denen Frauen wählen durften - Finnland, Australien und Neuseeland. Auch dank des Einsatzes von de Beauvoir änderte sich das. Ihr eigenes Leben endete trostlos: Die letzten Jahre verbrachte sie einsam, mit einem Wodka vor dem Mittagessen und am Nachmittag ein paar Gläsern Scotch. Im Alter von 78 Jahren starb sie an den Folgen einer Leberzirrhose.

